“ألحقوا اجهزوا” جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي والأدبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ من يوم 10 يونيو المقبل لجميع الشعب العلمي والرياضة والأدبي، كما أوضحت الوزارة أنه تم التجهيز للقيام بالامتحانات بشكل لائق ووضع الامتحانات تتناسب مع جميع القدرات العقلية للطلاب بالإضافة إلى ذلك توفير لجان مراقبة على أعلى مستوى من الشفافية تعمل على إجراء فترة الامتحان بشكل أمان، ولمعرفة الجدول الخاص باختبارات الثانوية العامة يجب متابعة المقال التالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

من أهم ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور هذه الفترة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث أن هذه المرحلة من أهم المراحل العمرية لدى الطالب حيث يتم خلالها تحديد مستقبل الطالب و اختيار الكلية المناسبة له وقدراته العلمية، ويأتي جدول كل شعبة في هذه المرحلة على النحو التالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة ادبى 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

10 يونيو 2024 التربية الدينية ، التربية الوطنية. 12 يونيو 2024 الاقتصاد، الإحصاء. 22 يونيو 2024 اللغة العربية. 25 يونيو 2024 اللغة الأجنبية الثانية. 29 يونيو 2024 التاريخ. 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى. 6 يوليو 2024 الجغرافيا. 10 يوليو 2024 علم النفس والاجتماع. 17 يوليو 2024 الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي علوم

وقد تم الإعلان عن جدول امتحانات شعبة علمى علوم 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

10 يونيو 2024 التربية الدينية، التربية الوطنية. 12 يونيو 2024 الاقتصاد والإحصاء 22 يونيو 2024 اللغة العربية. 25 يونيو 2024 اللغة الأجنبية الثانية. 29 يونيو 2024 الفيزياء. 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى. 6 يوليو 2024 الكيمياء. 10 يوليو 2024 الجيولوجيا والعلوم البيئية. 17 يوليو 2024 الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة والتي جاءت على النحو التالي: