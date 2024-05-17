أخبار التعليم

“ألحقوا اجهزوا” جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي والأدبي

صورة samar adel samar adelمنذ 40 دقيقة
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ من يوم 10 يونيو المقبل لجميع الشعب العلمي والرياضة والأدبي، كما أوضحت الوزارة أنه تم التجهيز للقيام بالامتحانات بشكل لائق ووضع الامتحانات تتناسب مع جميع القدرات العقلية للطلاب بالإضافة إلى ذلك توفير لجان مراقبة على أعلى مستوى من الشفافية تعمل على إجراء فترة الامتحان بشكل أمان، ولمعرفة الجدول الخاص باختبارات الثانوية العامة يجب متابعة المقال التالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

من أهم ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور هذه الفترة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث أن هذه المرحلة من أهم المراحل العمرية لدى الطالب حيث يتم خلالها تحديد مستقبل الطالب و اختيار الكلية المناسبة له وقدراته العلمية، ويأتي جدول كل  شعبة في هذه المرحلة على النحو التالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة ادبى 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

10 يونيو 2024التربية الدينية ، التربية الوطنية.
12 يونيو 2024الاقتصاد، الإحصاء.
22 يونيو 2024اللغة العربية.
25 يونيو 2024اللغة الأجنبية الثانية.
29 يونيو 2024التاريخ.
2 يوليو 2024اللغة الأجنبية الأولى.
6 يوليو 2024الجغرافيا.
10 يوليو 2024علم النفس والاجتماع.
17 يوليو 2024الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي علوم

وقد تم الإعلان عن جدول امتحانات شعبة علمى علوم 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

10 يونيو 2024التربية الدينية، التربية الوطنية.
12 يونيو 2024الاقتصاد والإحصاء
22 يونيو 2024اللغة العربية.
25 يونيو 2024اللغة الأجنبية الثانية.
29 يونيو 2024الفيزياء.
2 يوليو 2024اللغة الأجنبية الأولى.
6 يوليو 2024الكيمياء.
10 يوليو 2024الجيولوجيا والعلوم البيئية.
17 يوليو 2024الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة والتي جاءت على النحو التالي:

10 يونيو 2024التربية الدينية و التربية الوطنية.
12 يونيو 2024اقتصاد واحصاء.
22 يونيو 2024اللغة العربية.
25 يونيو 2024اللغة الأجنبية الثانية.
29 يونيو 2024فيزياء.
6 يوليو 2024الكيمياء.
10 يوليو 2024رياضيات بحتة الجبر والهندسة الفراغية.
13 يوليو 2024تفاضل وتكامل.
17 يوليو 2024الاستاتيكا.
20 يوليو 2024.الديناميكا

 

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صورة samar adel samar adelمنذ 40 دقيقة
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