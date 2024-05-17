“ألحقوا اجهزوا” جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي والأدبي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ من يوم 10 يونيو المقبل لجميع الشعب العلمي والرياضة والأدبي، كما أوضحت الوزارة أنه تم التجهيز للقيام بالامتحانات بشكل لائق ووضع الامتحانات تتناسب مع جميع القدرات العقلية للطلاب بالإضافة إلى ذلك توفير لجان مراقبة على أعلى مستوى من الشفافية تعمل على إجراء فترة الامتحان بشكل أمان، ولمعرفة الجدول الخاص باختبارات الثانوية العامة يجب متابعة المقال التالي.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
من أهم ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور هذه الفترة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث أن هذه المرحلة من أهم المراحل العمرية لدى الطالب حيث يتم خلالها تحديد مستقبل الطالب و اختيار الكلية المناسبة له وقدراته العلمية، ويأتي جدول كل شعبة في هذه المرحلة على النحو التالي:
جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة ادبى 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2024 والتي جاءت على النحو التالي:
|10 يونيو 2024
|التربية الدينية ، التربية الوطنية.
|12 يونيو 2024
|الاقتصاد، الإحصاء.
|22 يونيو 2024
|اللغة العربية.
|25 يونيو 2024
|اللغة الأجنبية الثانية.
|29 يونيو 2024
|التاريخ.
|2 يوليو 2024
|اللغة الأجنبية الأولى.
|6 يوليو 2024
|الجغرافيا.
|10 يوليو 2024
|علم النفس والاجتماع.
|17 يوليو 2024
|الفلسفة والمنطق.
جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي علوم
وقد تم الإعلان عن جدول امتحانات شعبة علمى علوم 2024 والتي جاءت على النحو التالي:
|10 يونيو 2024
|التربية الدينية، التربية الوطنية.
|12 يونيو 2024
|الاقتصاد والإحصاء
|22 يونيو 2024
|اللغة العربية.
|25 يونيو 2024
|اللغة الأجنبية الثانية.
|29 يونيو 2024
|الفيزياء.
|2 يوليو 2024
|اللغة الأجنبية الأولى.
|6 يوليو 2024
|الكيمياء.
|10 يوليو 2024
|الجيولوجيا والعلوم البيئية.
|17 يوليو 2024
|الأحياء.
جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة
أوضحت وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة والتي جاءت على النحو التالي:
|10 يونيو 2024
|التربية الدينية و التربية الوطنية.
|12 يونيو 2024
|اقتصاد واحصاء.
|22 يونيو 2024
|اللغة العربية.
|25 يونيو 2024
|اللغة الأجنبية الثانية.
|29 يونيو 2024
|فيزياء.
|6 يوليو 2024
|الكيمياء.
|10 يوليو 2024
|رياضيات بحتة الجبر والهندسة الفراغية.
|13 يوليو 2024
|تفاضل وتكامل.
|17 يوليو 2024
|الاستاتيكا.
|20 يوليو 2024.
|الديناميكا