“حملها pdf” أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة عموم محافظات العراق واهم الشروط

الرعاية الإجتماعية تعتبر من المساعدات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، و تعتبر هذه المساعدة أحد السبل لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد، سوف نستعرض في هذا المقال أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة وشروط التسجيل وكيفية الاستعلام عن المستحقين لهذه المعونة الاجتماعية في العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

قم بزيارة المنصة الرسمية للخدمات الاجتماعية عبر منصة مظلتي. اختر خيار “ أسماء المشمولين انقر على اسم المحافظة التي تقيم فيها. قم بإدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها. يجب التأكد من دقة البيانات المدخلة للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن الرعاية الاجتماعية المتاحة للمستفيدين.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024، هناك بعض الشروط الهامة التي يجب على المتقدمين توفيرها وتأكد من اتباع الخطوات التالية لتسجيلك بنجاح:

1. تقديم الطلب:

يجب على المواطن تقديم طلب الحصول على الإعانة عبر الموقع الإلكتروني المخصص مع إرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة.

2. الوثائق المطلوبة:

تشمل الوثائق المطلوبة بطاقة الموحدة أو هوية الأحوال المدنية لرب الأسرة وأفراده.

3. مدة التقديم:

يمكن تقديم الطلبات حتى تاريخ 19 كانون الثاني 2024، وفقًا لشروط التسجيل والوثائق المطلوبة المحددة.

4. الاهلية للتقديم:

يجب أن يكون مقدم الطلب من مستفيدي الرعاية الاجتماعية وتحقيق جميع الشروط الموضحة.

5. شروط إضافية:

يتوجب على العزباء الغير متزوجة بين 35 و 55 عامًا تقديم صورة قيد تثبت الحالة الزوجية.

يجب تقديم قرار تصرف المنحة لذوي الأسر الفقيرة المعيل الشرعي أو العاجز بسبب المرض.

تأكد من قراءة الشروط بعناية وتوافر جميع الوثائق المطلوبة قبل تقديم طلب التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024.