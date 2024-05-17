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الدعم زاد.. الشؤون تكشف آخر مستجدات وخطوات التقديم في منحة 300 دينار تونس بهذه الشروط 2024
أعلنت الحكومة التونسية عن بعض المنح المالية التي يتم تقديمها للمواطنين منخفضي الدخل حتى يتم تحسين مستوى المعيشة حيث وصلت قيمة المنحة ل300 دينار تونسي، ويتم تقديم هذه المنحة للأشخاص قليلة الدخل لكي يتم توفير حياة كريمة تلائم الاحتياجات الشخصية الخاصة بهم، ولذلك يتساءل المواطنين عن خطوات التقديم فيمنحه 300 دينار تونس وأهم الشروط المطلوبة
خطوات التقديم في منحة 300 دينار تونس
بعد زيادة منحة تونس للعائلات بقيمة 20% يتساءل الكثير من المواطنين عن آلية التسجيل بها، وذلك بواسطة الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأتباع خطوات التسجيل الآتية:
- أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية التونسية.
- بعد ذلك يتم النقر على خانة “إنشاء حساب جديد”، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الشخصية في الخانات المخصصة لها.
- بعد ذلك يتم إنشاء حساب بواسطة كتابة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل: (الاسم والسن ورقم الجوال والدخل الشهري، وارفع المستندات المطلوبة).
- بعد ذلك يتم النقر على خانة إرسال طلب.
شروط منحة تونس 300 دينار
أعلنت الشؤون الاجتماعية عن اخر مستجدات منحة تونس 300 دينار، حيث يمكن التسجيل في المنحة في حالة أن المتقدم يستوفي الشروط والضوابط المطلوبة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يكون المواطن المتقدم صاحب جنسية تونسية.
- شرط على المواطن المتقدم أن يكون مقيم باستمرار داخل تونس.
- يجب أن يكون المتقدم راتبه أقل عن 180 دينار تونسي.
- يشترط أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.
- يجب أن يتم تقديم كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة البيانات.