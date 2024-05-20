“اعرف الغرامة وسددها هُنـــااا“ الاستعلام عن الغرامات المرورية العراق بالرقم الالماني 2024 ur.gov.iq

الغرامات المرورية العراق، التوجه الى مكاتب المرور لمعرفة المخالفات وقيمة الغرامات المروية هو الإجراء الذي كان على صاحب مركبة اتباعه من أجل سداد ما عليه من مستحقات رسمية وبالتالي عدم مضاعفة الغرامة أو توقيع عقوبات أخرى عليه، ولكن مؤخرا أطلقت وزارة الداخلية العراقية خدمة تمكن الشخص من الاستعلام عن الغرامات المرورية الكترونيا ومعرفة قيمة المخالفات من مكانه دون التوجه الى اي مكان وذلك للتيسير على المواطنين والمقيمين وتوفيرا لوقتهم وجهودهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة ورابط الاستعلام عن الغرامات المرورية، وشروط الاستفادة من الخدمة.

الاستعلام عن الغرامات المرورية العراق بالرقم الالماني 2024 بسهولة تامة يمكنكم الآن معرفة قيمة الغرامات المرورية العراق عن طريق الانترنت وباتباع خطوات بسيطة وذلك من خلال الخدمة التي أتاحتها وزارة الداخلية، وسنوضح لكم فيما يلي : الدخول الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية من هنا.

كتابة بيانات الحساب الاسم وكلمة السر لتسجيل الدخول الى البوابة.

من بين الخدمات المتاحة قم باختيار خدمة “غرامة”.

ادخال الرقم الالماني في الخانة المخصصة.

ثم كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

بعد استيفاء المعلومات اللازمة اضغط على “استعلام”.

لدفع الغرامة الكترونيا اضغط على “سداد”.

حدد الوسيلة التي تناسبك للدفع الالكتروني.

ادخل بيانات البطافة الائتمانية وبالأخير اضغط على “دفع”.

سيتم حسب المبلغ من رصيدك وسداد الغرامة، اطبع الإيصال واحتفظ به. شروط سداد الغرامات المرورية العراق لسداد الغرامات المرورية العراق عليك الالتزام بالضوابط التالية : أن تكون رخصة القيادة لازالت سارية المدة.

الاحتفاظ بإيصال السداد عند دفع الغرامة الكترونيا.

على صاحب المركبة سداد الغرامة شخصيا او وكيله بتوكيل رسمي.

الالتزام بالفترة المقررة لسداد الغرامة والا يتم دفع غرامة تأخير.