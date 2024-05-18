استعلم عن راتبك بعد التعديل من هنا mof.gov.iq.. الوزارة المالية العراقية توضح خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024 وسلم رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية في العراق عن خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024 وأيضاََ زيادات جديدة في رواتب الموظفين، يهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع، تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024:

يبدأ المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثم سيُطلب من المستخدم كتابة اسمه ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

ثم يتم النقر على “الاستعلام عن الرواتب”.

بعد ذلك، يُطلب من المستخدم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم يتم النقر على زر “إرسال”.

بعد ذلك سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالزيادة على الشاشة بعد ذلك.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

تختلف الزيادة في رواتب الموظفين العراقيين وفقًا لدرجاتهم الوظيفية، ويمكن توضيحها على النحو التالي: