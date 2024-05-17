تردد قناة MBC العراق تحديث 2024 .. اضبط جهازك الآن واستمتع بباقة مميزة من المسلسلات والبرامج

تردد قناة MBC العراق يعد من أهم الترددات التي يتساءل عنها عدد كبير عشاق مشاهدة شاشة التلفاز، حيث تعد القناة من أهم وأبرز القنوات الفضائية، وذلك لما تقدمه من برامج سواء اجتماعية أو ترفيهية، فضلًا عن ذلك تتميز بعرضها لأهم المسلسلات العراقية والتركية، كما تتميز بجودة الصوت والصورة بدون تشويش أو انقطاع على مدار الـ 24 ساعة.

تردد قناة MBC العراق القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الاستمتاع بأهم البرامج والمسلسلات على قناة أم بي سي العراق بكل سهولة من خلال الإحداثيات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11315.

معامل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل قناة MBC العراق على الريسفير

يمكنك عن طريق تنفيذ مجموعة من الخطوات البسيطة استقبال قناة أم بي سي العراق للاستمتاع بمحتواها الفريد والمتميز وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يتم الوصول إلى قائمة البحث على جهازك عن طريق الريموت كنترول. قم بعد ذلك باختيار خانة بحث جديد، مع مراعاة تحديد القمر الصناعي الذي ستقوم بإضافة تردد القناة عليه. تأتي مرحلة تدوين البيانات الخاصة بالقناة في الخانة المخصصة لذلك. لا تنسى مرحلة حفظ الإعدادات السابقة ومن ثم انقر على أيقونة بحث للوصول إلى القناة. بعد انتهاء البحث سوف تلاحظ ظهور القناة على جهازك.

نبذة عن قناة MBC

تعد هذه القناة من أشهر قنوات التلفزيون المفتوحة وهي واحدة من ام بي سي السعودية، وقد تم تأسيسها في يوم 17 من شهر فبراير 2019م، ومن الجدير بالذكر أن قناة أم بي سي العراق عبارة عن نقلة فريدة من نوعها في المجال الإعلامي في دولة العراق، لذا حظت باهتمام عدد كبير من قبل المتابعين والمشاهدين لاهتمامها بعرض المحتوى الذي يتضمن واقع الشارع العراقي.