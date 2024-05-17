“فيفو وسحر الهواتف المحمولة” شركة فيفو تقدم سلسلة Vivo X100s في من خلال ثلاثة هواتف رائدة

قامت شركة فيفو في السوق الصيني بإطلاق سلسلة Vivo X100s الجديدة كُليًا، والتي تضم ثلاثة هواتف جديدة للمنافسة في فئة الهواتف الرائدة، السلسلة الجديدة تأتي بعد أن كشفت الشركة عن سلسلة Vivo X100 داخل الصين في نوفمبر من العام الماضي، وتقدم السلسلة الجديدة تطورات عديدة.

تعرف على مواصفات فيفو Vivo X100s

– الوزن 203 جرام والأبعاد 163.1×75.8×7.8 مم

– الخامات الخارجية من الزجاج بالكامل مع إطار ألومنيوم

– مقاوم للماء والغبار بشهادة IP69

– يدعم تركيب شريحتين 5G ولا يدعم كارت ذاكرة

– شاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة FHD+ وتردد تحديث 120 هرتز

– معالج Dimensity 9300+ ثماني النواة بتردد 3.4 جيجا هرتز

– واجهة فيفو OriginOS 4.0 على Android 14

– خيارات تخزين 256 جيجا/12 جيجا رام أو 256 جيجا/16 جيجا رام أو 512 جيجا/16 جيجا رام أو 1 تيرا/16 جيجا رام

– كاميرات خلفية متطورة من Zeiss بدعم المثبت البصري والإلكتروني

– بطارية 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 100 وات والشحن العكسي

أسعار هاتف فيفو Vivo X100s بالصين

وبالنسبة لأسعار Vivo X100s في الصين، تبدأ من 555 دولار أمريكي للنسخة 256 جيجا/12 جيجا رام وتصل إلى 720 دولار أمريكي للنسخة 1 تيرا/16 جيجا رام.

الهاتف الاخر من فيفو Vivo X100 Ultra الجديد متوفر بنسختين في الصين:

النسخة الأولى بسعة تخزين 256 جيجا وذاكرة عشوائية 12 جيجا، وسعرها ما يعادل 900 دولار أمريكي.

النسخة الثانية بسعة تخزين 1 تيرا بايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا، وسعرها ما يعادل 1105 دولار أمريكي.

تفاصيل ومواصفات هاتف فيفو Vivo X100 Ultra:

المزيد من التفاصيل عن مواصفات هاتف Vivo X100 Ultra:

التصميم والبناء:

– الأبعاد: 164.1 × 75.6 × 9.2 مم

– الوزن: 229 غرام

– الخارج مصنوع من الزجاج والألومنيوم

– معتمد مقاوم للماء والغبار بمعيار IP69

الشاشة:

– شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة

– دقة 1440 × 3200 بكسل (QHD+)

– كثافة بكسلات 517 بكسل في البوصة

– سطوع حتى 3000 نت

– معدل تحديث 120 هرتز

– دعم HDR و Dolby Vision

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