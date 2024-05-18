مبروك للجميع… موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة لجميع الموظفين وأماكن الصرف

كشفت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادات عبر بيان رسمي لها، حيث قامت الوزارة بتحديد 5 أيام متتالية من كل شهر ميلادي يتم خلالها صرف رواتب العاملين بالدولة، ويأتي هذا من منطلق التسهيل والتيسير على الموظفين وكذلك حرصاً على سلامة أرواحهم ومنعاً لحدوث التكدس والازدحام أمام المنشآت والبنوك، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة إلا أنها عملت على رفع الحد الأدنى للأجور للإرتقاء بمستوى معيشتهم.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

حددت الجهات المعنية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالعلاوة الجديدة، فانطلاقاً من يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو سيتم صرف جميع رواتب العاملين بقطاعات الدولة، ومن المقرر أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام، حيث أعلنت الحكومة أنه خلال الأيام القادمة سيتم ضخ جميع المستحقات المالية بحسابات الموظفين لتصرف في تلك الأيام المحددة، كما حددت الوزارة يومي 8,9,12 لصرف المتأخرات والمكافآت للعاملين فيها، وعلى صعيد آخر فإن مع بداية كل شهر ميلادي يتم صرف المعاشات وتستمر حتى نهاية الشهر، ومن المعلوم أنه يتم صرفها من إحدى ماكينات الصرافة أو منافذ فوري أو من البريد المصري.

حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

نشرت الوزارة مؤخراً عبر موقعها الرسمي خبر تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة، وذلك انطلاقاً من يوم الأحد الموافق 9 إلى 13 يونيو مع مراعاة أيام العطل، وذلك بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك وأيضا لحلول إغلاق السنة المالية لعام 2023/2024، ومن الجدير بالذكر فلقد وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بشأن رفع أجور العاملين بالدولة لتصل 180 مليار جنيه، وعليه جاءت الرواتب بعد العلاوة على النحو التالي: