الكترونياً “NOW” برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الصف الأول والثانى الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الثاني

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثانى الإعدادي 2024، وهو ما يعني أن الطلاب الآن في انتظار النتائج بفارغ الصبر، يتوقع أن يتم إعلان النتائج قريبا، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة أداء الطلاب بسهولة عبر استخدام رقم الجلوس والاسم، نجاح الطالب يتأكد بعد تحقيقه للمجموع المطلوب في كل مادة، مما يمهد الطريق لانتقاله إلى المرحلة التعليمية التالية بنجاح وثقة في مسيرته الأكاديمية.

نتيجة الصف الأول والثانى الإعدادي برقم الجلوس

لنتكلم عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي، حيث تعد هذه النتائج من أهم المحطات في مسيرة الطلاب الدراسية، يتكون إجمالي درجات نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي من مجموع 280 درجة، مقسمة بالتساوي بين الفصل الدراسي الأول والثاني، حيث يُقسم كل فصل إلى 140 درجة. لاستيفاء شروط النجاح، يجب على الطالب الحصول على مجموع يتجاوز 50% من إجمالي المجموع الكلي.

من الجدير بالذكر أن درجات المواد الأساسية مهمة في تحديد نتيجة الطالب، حيث تشمل مادة اللغة العربية بمجموع 40 درجة، الرياضيات بمجموع 30 درجة، الدراسات الاجتماعية بمجموع 20 درجة، اللغة الإنجليزية بمجموع 30 درجة، والعلوم بمجموع 20 درجة.

لينك نتائج الصف الأول والثانى الإعدادي 2024

انتهى طلاب الفصل الدراسي الثاني من امتحاناتهم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرق الاستعلام عن النتائج، حيث يمكن الاطلاع عليها عبر المواقع الإلكترونية، أو من خلال المدرسة باستخدام الاسم فقط. البوابة التعليمية لمحافظة القاهرة، تسمح باستعلام النتائج للصف الأول الإعدادي بالرقم القومي، بينما يمكن الحصول على النتائج برقم الجلوس،مع توفير كشوف النتائج في المدارس أيضا.

استخرج نتيجة الصف الأول الاعدادي 2024 الفصل الدراسي الثاني

إليك خطوات استخراج نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2024: