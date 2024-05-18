اعرف نتيجتك من هنا epedu.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في العراق من خلال موقع الوزارة وموقع نتائجنا

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في العراق، يعتبر البحث عن موضوعات الامتحانات لجميع المراحل الدراسية من أكثر المواضيع التي تزداد شيوعًا بشكل كبير، وتشتد بشكل خاص حول مرحلة الصف السادس الإعدادي في مختلف المحافظات العراقية، يُلاحظ تكثيف الجهود من جانب وزارة التربية العراقية في التحضير لهذه الامتحانات، بهدف العمل على إعلان النتائج في وقت لاحق.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في العراق

اليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في العراق:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعد تسجيل الدخول للموقع، يتم الانتقال إلى الصفحة التالية المخصصة لنتائج الامتحانات.

يتم تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة التي يقيم فيها الطالب.

يتم ملء جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

في النهاية، سيتمكن الطالب من عرض جميع الكشوفات المتعلقة بنتيجة الصف السادس الإعدادي.

الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي في العراق عبر موقع نتائجنا

لمعرفة نتيجتك بالتفصيل، سواء كنت من طلاب القسم العلمي أو الأدبي في مرحلة الصف السادس الإعدادي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: