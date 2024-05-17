“سلي أطفالك بيها” اضبط تردد قناة طيور بيبي 2024 على النايل سات وعرب سات ومتّع ولادك 24 ساعة بأحلى الأناشيد

قناة طيور بيبي من قنوات الأطفال الهادفة التي تبحث جميع الأمهات الى تنزيلها لأطفالها الصغار لتعلم الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات والألوان والاسماك والطيور، سيكون محتوى هذه القناة مفيد وهادف بالإضافة إلى أروع الأغاني والاناشيد التي يعشقها الأطفال، ويظلون يرددونها على ألسنتهم من كثرة حبهم لها، فيمكنك تثبيت تردد قناه طيور بيبي الجديد من خلال البيانات التي سوف نعرضها معكم عبر هذا المقال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ومتابعة والاناشيد على شاشة قناة طيور بيبي بأعلى جودة.

تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد

تسعى كل أم جاهدة لإيجاد الطرق المثلى لإسعاد أطفالها وإشغالهم بما هو مفيد وممتع، ومن هذا المنطلق، تحرص الأمهات على أن يقضي أبناؤهن فترات معينة أمام شاشة التلفاز، ونظرا لأهمية هذا الوقت، تبرز الحاجة إلى قنوات تلفزيونية مخصصة للأطفال تجمع بين المتعة والفائدة، وتقدم محتوى تعليميًا ذا قيمة، في هذا الإطار تأتي قناة طيور بيبي كخيار رائد ومثالي لكل أم تطمح إلى أن يتابع أطفالها برامج ترفيهية تتسم بالأمان والجودة، وتُعنى بتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم من خلال تقديم محتوى تربوي هادف يسهم في تعليمهم وتثقيفهم بطريقة ممتعة وجذابة.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات وعرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد عن طريق استخدام الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11274 عمودي 27500 3/4 Arabsat 11310 عمودي 27500 3/4 هوت بيرد 11073 عمودي 27500 3/4

اهم أناشيد وأغاني قناة طيور بيبي 2024

توجد مجموعه من أغاني واناشيد قناه طيور بيبي التي أدت إلى شهره القناه بشكل واسع، وأصبحت مفضله لدى العديد من الأطفال التي يرغبون في مشاهده هذه القناه لاستمتاع بهذه الأغاني الرائعة وهي كالآتي:

الراعي الكذاب.

ماما جابت بيبي.

البندورة الحمراء.

ثلاث عصافير.

الليمونة والبرتقالة.

سبع أولاد شاور شاور.

شوا حلوين.

الارنب والثعلب الوان.

الأشخاص القائمين على عمل قناة طيور بيبي

هناك حوالي 20 شخص من طاقم العمل من ضمنهم من اهمهم خالد مقداد، كما يوجد: