كشوووفات الرعاية هســـــه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق spa.gov.iq/umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يعاني قطاع كبير من الشعب العراقي من الفقر وقلة الدخل بسبب ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة وتسعى الحكومة الى مساعدة هؤلاء عبر تقديم العديد من برامج الدعم لهم، ومن أهم هذه البرامج وجبات الرعاية الاجتماعية التي تعد مصدر دخل جيد يساعد المستفيدين على توفير متطلباتهم الأساسية وتحسين وضعهم الاقتصادي، وقد اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن ظهور أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة والتي كان ينتظرها الآلاف، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الأسماء، وشروط استحقاق الدعم.
كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق
بعد تأخر وطول انتظار تم الإعلان أخيرا عن نزول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهو الخبر الذي أسعد الآلاف ممن كانوا يترقبون بفارغ الصبر ظهور الأسماء التي تم اختيارها من الجهات المعنية للحصول على الدعم، وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على التيسير على المتقدمين وعدم إجهادهم وتضييع وقتهم أطلقت خدمة الكترونية تتيح للمتقدم الاستعلام عن اسمه ومعرفة ما إذا كان وقع عليه الاختيار ليكون من ضمن المستفيدين أم لا، وفيما يلي نستعرض لكم رابط وخطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين :
- الدخول الى منصة مظلتي عبر الضغط على هذا الرابط.
- الانتقال الى خدمة “اسماء الرعاية الاجتماعية” من بين الخدمات المتاحة.
- ادخال البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.
- تحديد المحافظة التي يتبعها المتقدم ورقم الوجبة التي تقدم اليها.
- كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة ثم الضغط على “استعلام”.
شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية
ليكون اسمك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لابد أن تتوافر بك الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم عراقي ومقيم داخل حدود الدولة العراقية.
- أن يتراوح عمر المتقدم الذكر ما بين 18 عاما و 60 عاما، والأنثى ما بين 15 عاما و 55 عاما.
- ألا يكون لدى المتقدم مصدر دخل أو تأمين اجتماعي.