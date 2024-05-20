كشوووفات الرعاية هســـــه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق spa.gov.iq/umbrella

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

بعد تأخر وطول انتظار تم الإعلان أخيرا عن نزول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهو الخبر الذي أسعد الآلاف ممن كانوا يترقبون بفارغ الصبر ظهور الأسماء التي تم اختيارها من الجهات المعنية للحصول على الدعم، وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على التيسير على المتقدمين وعدم إجهادهم وتضييع وقتهم أطلقت خدمة الكترونية تتيح للمتقدم الاستعلام عن اسمه ومعرفة ما إذا كان وقع عليه الاختيار ليكون من ضمن المستفيدين أم لا، وفيما يلي نستعرض لكم رابط وخطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين :