عاجل| إعلان نتائج السادس الابتدائي في العراق ملفات pdf بالاسم ورقم الجلوس

بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق فنجد أن اهتمام عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في هذا التوقيت ينصب على التعرف على نتائج الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن آلية استخراج النتائج بعدما يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات، لذا نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق بالخطوات.

امتحانات السادس الابتدائي في العراق

أشارت وزارة التربية العراقية أن امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول في جميع المحافظات العراقية سوف تكون بداية من يوم 8 من شهر يونيو 2024، وذلك تبعًا لجدول الامتحانات الذي وضعته الوزارة، وذلك بمادة الإسلامية والعربية والتربية الإسلامية، على أن تنتهي الامتحانات في يوم 2 من شهر يوليو 2024 بما تشمل مادة اللغة الفرنسية، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الطلاب فور الانتهاء من مرحلة عمليات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق الامتحانات والعمل على رصد الدرجات.

استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول

فور اعلان نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، وذلك في جميع المحافظات من خلال إتباع الخطوات التالية: