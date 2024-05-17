بطريقة مضمونة 100%.. طريقة شحن كوينز اي فوتبول 2024 مجانا عبر استخدام الـ id لتدعيم الفرق بأحدث البكجات والأساطير

يرغب الكثير من عشاق ألعاب الفيديو في معرفة طرقة شحن كوينز اي فوتبول 2024، حيث تعتبر لعبة كرة القدم من أكثر الألعاب شعبية حول العالم يحبها الجميع صغارا وكبارا، ويلجأ كل محبي رياضة كرة القدم الي لعبة أي فوتبول لتحقيق تجربة فريدة من نوعها في خوض مباراة أقرب ما تكون الي المباراة الحقيقية عن طريق تحميل لعبة أي فوتبول علي الهاتف الخاص بهم، ويبحث الكثير عن طريقة لشحن كوينز أي فوتبول مجانا ونستعرض في هذا المقال طرق شحنها بطريقة مجانية.

شحن كوينز اي فوتبول 2024

كوينز اي فوتبول هي العملة التي يتم استخدامها داخل اللعبة، حيث يتم داخل اللعبة عدد من عمليات الشراء الافتراضية باستخدام الكوينز، فيمكن للاعب داخل اللعبة شراء العديد من الأشياء مثل:

يمكن للاعب القيام بشراء زي معين للفريق الخاص به.

يمكن للاعب شراء اي لاعبين لتشكيل الفريق الخاص به.

يمكن للاعب شراء الملاعب التي يريدها

يمكن تجهيز الفريق الخاص بك بالادوات التي يحتاجها لتطوير الفريق

طريقة شحن كوينز اي فوتبول 2024

يمكنك أن تحصل علي كوينزات مجانا من اللعبه نفسها وذلك من خلال الآتي:

يمكن أن تحصل علي كوينزات مجانيه إذا قمت بتسجيل الدخول علي اللعبه يوميا، تحصل علي 50 كوينز مجانا.

يمكن أن تحصل علي كوينزات مجانية من خلال الأحداث علي مدار الأسبوع داخل اللعبه، عند فوزك باي مباراة تحصل علي 100كوينز.

ويمكن حصولك علي كوينزات اضافيه من خلال إنهاء المهام تحصل علي 100 كوينز.

في حال تجميع 3000 نقطة تحصل علي 100 كوينز.

كيفية شحن كوينز اي فوتبول باستخدام الـ id

يمكن أن تحصل على كوينزات بطريقة مدفوعة وذلك عن طريق الآتي: