مظلتي spa.gov.iq تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 في كافة المحافظات العراقية

ينتظر مواطني العراق نزول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 على أحر من الجمر، حيث من المقرر نزول الوجبة السابعة والأخيرة خلال الأيام الحالية، والتي تتضمن أسماء المواطنين من كافة محافظات العراق المؤهلين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وقد طال انتظار العراقيين لهذه الأسماء بسبب تأخر الوزارة المعنية في توفير المخصصات المالية التي تغطي مستحقات الأسماء التي وقع عليها الاختيار وتوفرت بها الشروط، وناشدت وزارة العمل المواطنين بضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات التي ترددت مؤخرًا، حيث تعمل الوزارة جاهدةً على إعلان الأسماء في أقرب وقت ممكن.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

قد خصصت وزارة العمل العراقية منصة إلكترونية تكون معنية بكل شؤون الرعاية الاجتماعية، بداية من التسجيل في المنصة حتى طرح اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، وهذه المنصة هي منصة مظلتي الإلكترونية التي وفرت الكثير من الوقت والجهد على المواطن العراقي، كما قامت بدور هام بدلًا موظفي الهيئات الحكومية ومن ثم قللت من نسب الأخطاء البشرية وإهدار الوقت، ويمكن استخدام المنصة بالطريقة التالية:

زيارة منصة مظلتي .

كتابة رقم الوجبة في الأيقونة المخصصة لها، وهي اسماء الوجبة السابعة pdf

اكتب اسم المحافظة التابع لها.

اضغط أيقونة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

في حالة نزول الأسماء تجد أيقونة ” تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية”

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

الرعاية الاجتماعية هي أحد صور الدعم التي تقدمها وزارة العمل في العراق، ولكنها مرتبطة بتوفير عدد من الشروط في كل الحالات التي تقدم طلبات الحصول على الدعم، والهدف من تحديد هذه الشروط اختيار المواطنين المستحقين فعاليًا لدعم الحكومة، وتأتي هذه الشروط كما يلي: