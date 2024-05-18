“الشهادة الابتدائية” لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 استعلم عن نتيجة 6 ابتدائي الفصل الدراسي الثاني

يعيش طلاب الشهادة الابتدائية أصعب لحظات انتظار نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024، حيث يعد هذا العام السنة الأخيرة لهم في المرحلة الابتدائية، والتي ينتقل بعدها الطالب إلى مرحلة دراسية مختلفة تمامًا وهي المرحلة الإعدادية، وقد سيطر القلق على مشاعر جميع الطلبة والطالبات منذ الانتهاء من أداء الامتحانات في الأيام القليلة الماضية، وحرصًا من الوزارة على راحة طلابها بدء العمل في تصحيح درجات الطلاب أولًا بأول بعد نهاية كل مادة على حدة.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024

في إطار الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024، قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بإتاحة النتيجة عبر موقعها الرسمي لجميع الطلبة، وبالتالي يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال كتابة الاسم بالخطوات التالية:

زيارة موقع بوابة التعليم الأساسي .

بعد الدخول على الموقع تجد أمامك مباشرة عدة اختيارات.

حدد منها ” نتائج سنوات النقل”.

اختر السنة الدراسية التي تنتمي لها واضغط” الصف السادس الابتدائي “.

حدد الفصل الدراسي ” الثاني “.

اكتب اسم الطالب ثم استكمال باقي البيانات.

اضغط ” استعلام ” .

يعرض لك الموقع نتيجة الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024

تعمل وزارة التربية والتعليم على تخفيف الأعباء عن كل الأسر والطلاب، حيث من لم يتمكن من الدخول على موقع الوزارة الرسمي يستطيع الوصول إلى نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024، من خلال زيارة مقر المدرسة الخاصة به واستلام شهادة ورقية معتمدة من المدرسة بها تقييم الطالب، أما عن الاستعلام من خلال الهاتف فهناك إمكانية الاتصال على احد الأرقام التالية: