“مبروك النجاح” بالاسم ورقم الجلوس نتيجة السادس الابتدائي لجميع المحافظات عبر natega4dk.net

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس نتيجة السادس الابتدائي، حيث أوضحت الوزارة أن المرحلة الابتدائية واحدة من أهم المراحل التعليمية الهامة التي تساعد الطلاب على اجتياز المراحل الأخرى بكل سهولة، ولهذا يتم البحث من قبل العديد من الأشخاص عن كيفية الحصول على النتيجة من أجل الاطمئنان والتخلص من الخوف والشغف الموجود، ولمعرفة كيفية الحصول على النتيجة يجب متابعة المقال التالي.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة السادس الابتدائي

أتاحت وزارة التربية والتعليم الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس نتيجة السادس الابتدائي، حيث أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت بمجرد الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، ويتم الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع نتائجنا.

انقر على أيقونة نتيجة الصف السادس الابتدائي.

تسجيل رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب.

سوف تظهر النتيجة المتعلقة بالطالب فور ظهورها.

روابط الحصول على نتيجة الابتدائية على مستوى المحافظات

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط لكل محافظة لسهولة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية، وهذا من أجل توفير الوقت والجهد على الجميع وعدم التكدس أمام المدارس للحصول على النتيجة، وتتمثل الروابط على النحو التالي:

رابط الحصول على الشهادة الابتدائية محافظة. القاهرة من هنا.

رابط الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة من هنا.

كما يتمكن طلاب محافظة الدقهلية من الحصول على النتيجة من خلال الرابط من هنا.

بالإضافة إلى طلاب بني سويف يمكنهم الحصول على النتيجة من هنا.

رابط نتيجة الابتدائية بالشرقية من هنا.

رابط الشهادة الابتدائية في محافظة المنيا من هنا.

كما يتمكن طلاب محافظة الأقصر الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية من هنا.

المقصود بالألوان في نتيجة الشهادة الابتدائية

في بعض الأوقات يتم الإعلان عن النتائج من خلال استخدام الألوان لإظهار النتيجة، وقد جاءت معنى الألوان على النحو التالي: