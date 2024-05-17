مين اللي سرق الجزمة يولاد.. تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية لمشاهدة أغاني الأطفال 2024.. ارتاحي من زن العيال طول النهار!!

تعرض قناة وناسة الفضائية المخصصة للأطفال مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية التي من خلالها يكتسب الصغار مهارات تعليمية، تقدم عدة أغاني يظهر فيها شخصية الفتاة لولو التي استطاعت أن تكسب محبة وإعجاب العديد من الأطفال العرب لهذا، يحرص الصغار على متابعة ومشاهدة أغاني وناسة بشغف.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

قناة وناسة الفضائية تعتبر من القنوات التي يمكن مشاهدتها دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك، إذ أنها تبث مجانًا عبر الأقمار الصناعية المشاهدون الذين يودون متابعة قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات يمكنهم ذلك بسهولة بإدخال التردد الخاص بها على النايل سات، الذي يعطى كما يأتي.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

عشاق ومتابعي قناة وناسة الذين يستخدمون القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم الاستمتاع بجميع الأغاني الحديثة التي تبثها القناة عبر استقبالهم للتردد الجديد.

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أغاني قناة وناسة

أطلِقت قناة وناسة الفضائية مخصصة للصغار العرب، حيث تقدم القناة مجموعة واسعة من الأناشيد الطفولية التي تهدف إلى تقديم مضمون تعليمي ومعرفي للأطفال على سبيل المثال، من خلال أغنية “لولو الشطورة”، يستفيد الطفل بتعلم كيفية المساعدة في المنزل وبناء علاقة حسنة مع الوالدين وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي القناة على مكتبة غنية بالأغاني الممتعة التي تفرح الأطفال العرب، وتشتمل على العديد من الأناشيد الأخرى.