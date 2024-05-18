“4 ابتدائي بالالوان” بوابة التعليم الاساسي الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024 نتيجة رابعة ابتدائى القاهرة

تفرض نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024 نفسها على أذهان واهتمامات جميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، الذي طالما يخلق حالة من الجدل والنقاش المستمر من خلال جروب الماميز ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يكون مضمونها صعوبة المناهج المقررة على الأطفال في هذا السن، خاصة أن طلبة الصف الرابع يؤدون الامتحانات للمرة الثانية منذ التحاقهم بالمدرسة،

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024

بعد حصول معظم طلاب الصف الرابع الابتدائي على إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، والتي بدأت مباشرةً بمجرد انتهاء امتحانات الترم الثاني، وخلال الأيام القادمة تكون نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024، هي الشغل الشاغل للأسر المصرية وتحديدًا التلاميذ الراغبين في الاطمئنان على مستواهم الدراسي، ويمكن لهؤلاء الطلاب معرفة درجاتهم من خلال إجراء أحد الطرق التي وفرتها الوزارة، ومن أسهل هذه الطرق الاستعلام الإلكتروني الذي يكون كما يلي:

الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة .

تسجيل الرقم القومي للطالب الذي يكون مسجل في شهادة الميلاد المميكنة.

تحديد المرحلة الدراسية الابتدائية.

اختيار سنة رابعة ابتدائي.

ثم تحديد نتيجة ” الفصل الدراسي الثاني “.

النقر فوق ” عرض النتيجة “.

بوابة التعليم الاساسي الصف الرابع الابتدائي 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان، حيث منذ اعتماد وزارة التربية والتعليم للنظام الجديد الذي بدأ تنفيذه على الطلاب من المرحلة الابتدائية، لم يتم العمل بنظام الدرجات القديم حيث تتبع المدارس الآن، نظام التقييم الكلي للطالب وفقًا للمجهود المبذول خلال مدة الفصل الدراسي الثاني، ويتضمن التقييم الذي يظهر في نتيجة الترم الثاني درجات المهام الأدائية التي أداها الطالب ثلاث مرات في الترم، ودرجات الأنشطة والسلوك ودرجات الامتحانات التحريرية النهائية، ويترتب التقدير تنازليًا كما يلي: