طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم لذيذة ودائبة وطعمها أحلى من الجاهز

تعتبر أصابع التمر بالسمسم من المخبوزات الناعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية مفيدة لصحة الجسم، وهي من المخبوزات الهشه التي تتميز بقوامها الدائب الذي يجذب الناس لتناولها، وكثير من الناس يفضلون تناولها وقت العصاري وعلى وجبة الفطار مع كوب من الشاي الساخن الذي يعطي لها طعم رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم

تتكون أصابع التمر بالسمسم من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

3 أكواب من الدقيق الأبيض. كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من الماء الدافئ. 3 ملاعق كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة. ملعقة كبيرة من ماء الزهر. رشه من الملح. 500 جرام من التمر منزوع النوى. 2 ملعقة كبيرة زبدة. نصف ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة هيل مطحون.

للتزيين

حليب سائل. سمسم محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر، ثم نضيف نصف كوب الماء الدافئ ونتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق.

نقوم بوضع الخليط السابق في وعاء عميق، ثم نضيف الدقيق والملح بالتدريج ونقلبهم مع بعض.

بعد ذلك نضيف الزيت للعجين ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وسهلة التشكيل.

نغطي العجينة ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بتحضير الحشوة في وعاء عميق نضيف التمر مع الهيل، والقرفة ونخلط المكونات جيدًا.

في وعاء أخر على نار هادئة نضيف الزبدة ونتركها حتى تذوب تمامًا.

نضيف خليط التمر، والهيل، والقرفة ونخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح لدينا عجينة تمر ناعمة وطرية.

بعد أن يتم التخمير نقوم بفرد العجينة على شكل مستطيل بواسطة النشابة بسمك متوسط.

طريقة تشكيل أصابع التمر بالسمسم

نقوم بفرد معجون العجوة بنفس مقاس العجينة السابق، ثم نضع معجون العجوة المفروده فوق طبقة العجينة ونلفها على شكل رول، ثم نقطعها بواسطة السكين إلى أصابع متساوية ونكرر نفس الخطوات السابقة حتى ننتهي من العجين تمامًا، ثم ندهنها بالحليب ونغمرها في السمسم المحمص حتى يلتصق السمسم بالأصابع تمامًا، ثم توضع أصابع التمر في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم نغطيها ونتركها حتى ترتاح قليلاً، ثم توضع في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، بعد ذلك نخرج الأصابع من الفرن ونتركها جانبًا حتى تبرد، ثم نحضر طبق مناسب للتقديم ونرص عليه أصابع التمر وتقدم بألف صحة وهنا.