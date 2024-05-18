Pdf لينك تحميل الوجبة الجديدة الاخيرة .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 من خلال مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قوائم المستفيدين من الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج، ويتم تخصيص مساعداته إلى الفئة البسيطة من المواطنين التي تحتاج لتلقي الدعم الاقتصادي حتى تتمكن من شراء احتياجاتها الأساسية واحتياجات أسرهم ونوضح لكم المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يرغب آلاف المواطنين بالعراق في الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ولهذا قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير هذه الخدمة بشكل إلكتروني من خلال منصة مظلات الرسمية عبر اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم في الولوج إلى منصة مظلتي.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

أدرج رقم الوجبة ورقم الدفعة السابعة.

اختر المحافظة التي يعيش بها صاحب الطلب.

ثم اكمل بقية البيانات وتأكد من صحتها.

بعد الانتهاء انقر على أيقونة البحث.

قم بتحميل الكشوف ثم افتحها لتبحث بداخلها عن الاسم المراد.

شروط الحصول على دعم برامج الرعاية الاجتماعية

تقوم الجهات المعنية باختيار اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 طبقًا لتوافر بعض الشروط اللازمة ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: