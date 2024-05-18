اجمل اغاني و كليبات الاطفال على تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 طريقة تنزيل Karameesh TV

نال تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 اهتماما كبيرا من قبل العديد من أولياء الأمور الذين يرغبون في تسلية أولادهم وخاصة أنها تتميز بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي في آن واحد، وقد نالت شهرة واسعة نظرا للمحتوى المميز التي تقدمه، وسوف نوضح عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024

يمكنك تنزيل تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 من خلال إدخال هذه البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

وأما ترددها على القمر الصناعي العرب سات يكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

مميزات قناة كراميش

في صدد حديثنا عن تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024، لا بد أن ننوه إلى أن قناة كراميش للأطفال تتميز بعدة مزايا تجعلها خيارًا مثاليًا للأهل الباحثين عن محتوى آمن وترفيهي لأطفالهم، ومنها: