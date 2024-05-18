استقبل Toyor AlJanna تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024 لمتابعة جميع الأناشيد الهادفة الجديدة

تزايدت التساؤلات عن تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024 من قبل الأمهات والآباء حيث تعتبرالقناة من أكثر قنوات الأطفال شهرة نظرًا لتميزها في تقديم محتوى هادف ومفيد للأطفال بطريقة ممتعة، وكما تقوم بدمج الأفكار التعليمية في الأغاني التي تعرضها، مما يمكن الأطفال من تعلم سلوكيات نافعة وصفات جيدة من خلال الأغاني، وبالتالي يسهل عليهم فهمها والاستمتاع بها وتطبيقها في حياتهم اليومية، ولهذا أصبحت القناة الأكثر مشاهدة من قبل الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024

يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات، وإليك تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

رمز الاستقطاب: أفقي.

كما يمكنك استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11310

رمز الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

من خلال هذه البيانات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة طيور الجنة والاستمتاع بمحتواها المفيد والممتع للأطفال.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024

يتاح لكافة الآباء والأمهات تحميل تردد قناة طيور الجنة نايل سات من خلال مجموعة من الخطوات التالية: