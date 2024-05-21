تحميل نتائج الثالث متوسط في العراق عموم محافظات العراق برابط مباشر 2024 ملفات pdf موقع نتائجنا وملازمنا

يتطلع الكثير من الطلاب في هذا التوقيت إلى التعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق، والتي تعد أحد أبرز النتائج التي تمثل أهمية كبيرة، فقد انتهت امتحانات الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناءً على جدول الامتحانات الذي حددته وزارة التربية والتعليم العراقية، لذا نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق.

استخراج نتائج الثالث متوسط في العراق

يمكن لجميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور الحصول على نتيجة امتحانات طلاب الصف الثالث متوسط في العراق، وذلك من خلال خطوات إلكترونية بسيطة، عن طريق إتباع ما يلي:

في البداية يتم التوجه بالدخول إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم.

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

تحديد نتائج الطلاب.

اختيار نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم.

بعد ذلك يتطلب من المستخدم تحديد اسم المحافظة التي تعيش فيها، وذلك ما اذا كانت نينوى، بغداد، الكرخ، الأنبار، النجف، أو غيرها من المحافظات..

بمجرد الانتهاء من التصحيح وتسجيل الدرجات، انقر على كلمة الاستعلام.

يتم الضغط على أيقونة تحميل بجوار اسم محافظتك.

على الفور سوف يتم تحميل نتائج الاختبار على جهازك خلال وقت قصير.

يتم فتح قائمة الأسماء وابحث عن اسمك لتعرف درجاتك ومجموعك النهائي.

موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية موعد نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 وقد كشفت عن عدم تحديده بدقة، إلا أنها قد نوهت أنه من المتوقع أن تصدر في الأيام القليلة القادمة، بعد انتهاءها من تصحيح أوراق الامتحانات والعمل على تحقيقها ونشرها على الموقع الرسمي، حيث تعمل الوزارة في هذا التوقيت على تصحيح جميع الامتحانات في كافة المواد الدراسية من خلال لجان الامتحانات المنتشرة في جميع المحافظات.