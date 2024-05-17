بابا جابلي بالون.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أحدث أناشيد طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة من ضمن قنوات الفضائية المخصصة لفئات الأطفال حيث أنها تهتم بتقديم الأغاني والاناشيد المخصصة للأطفال لمتابعة أروع الأغاني على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث ان هذه القناة تهتم بتقديم أفضل البرامج التعليمية مثل تعليم الطفل أسماء الأسماك والطيور والحيوانات والألوان وتعلم الحروف الهجائية والأرقام والحساب بشكل غير مباشر دون ملل، كما أنها تقدم محتوى موثوق فيه، وهذا ما تسعى إليه أي أم في تنزيل قنوات الأطفال الهادفة لأطفالها إليكم تردد طيور الجنة لعام 2024 لنقدم لكم التردد الجديد تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات لمشاهدة أحدث أناشيد طيور الجنة من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي Arabsat

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد

يستطيع عشاق قناة طيور الجنة أن يقوموا باستقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد عبر التردد الآتي:

التردد: 11073.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناه طيور الجنة 2024 على الرسيفر

يجب اتباع على الخطوات حتى يتم تثبيت قناه طيور الجنة على أجهزة التلفزيون، وذلك على النحو التالي: