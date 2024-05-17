بابا جابلي بالون.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أحدث أناشيد طيور الجنة
تعتبر قناة طيور الجنة من ضمن قنوات الفضائية المخصصة لفئات الأطفال حيث أنها تهتم بتقديم الأغاني والاناشيد المخصصة للأطفال لمتابعة أروع الأغاني على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث ان هذه القناة تهتم بتقديم أفضل البرامج التعليمية مثل تعليم الطفل أسماء الأسماك والطيور والحيوانات والألوان وتعلم الحروف الهجائية والأرقام والحساب بشكل غير مباشر دون ملل، كما أنها تقدم محتوى موثوق فيه، وهذا ما تسعى إليه أي أم في تنزيل قنوات الأطفال الهادفة لأطفالها إليكم تردد طيور الجنة لعام 2024 لنقدم لكم التردد الجديد تابعوا معنا.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات
يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات لمشاهدة أحدث أناشيد طيور الجنة من خلال استخدام التردد الآتي:
- التردد: 11274.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي Arabsat
يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11310.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل التصحيح: 3/4.
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد
يستطيع عشاق قناة طيور الجنة أن يقوموا باستقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد عبر التردد الآتي:
- التردد: 11073.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل التصحيح: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
خطوات تثبيت قناه طيور الجنة 2024 على الرسيفر
يجب اتباع على الخطوات حتى يتم تثبيت قناه طيور الجنة على أجهزة التلفزيون، وذلك على النحو التالي:
- من خلال استخدام ريموت التلفزيون عليك فتح قائمة الإعدادات.
- بعد ذلك اختر من هذه القائمة خانه التثبيت اليدوي.
- بعد ذلك قم باختيار نوع القمر الصناعي سواء نايل سات او عرب سات.
- يتم بعدها كتابه التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة السابق ذكره.
- يتم تعبئة معدل الترميز ثم إدخال نوع الاستقطاب.
- اخر خطوه هي الضغط على خانة بحث بعدها سيتم تحميل القناة.
- يتم الضغط بعدها على كلمة حفظ للاستمتاع بمشاهده قناه طيور الجنة الجديد ومتابعه كافه الأناشيد والأغاني التعليمية المفضلة لدى الأطفال الصغار.