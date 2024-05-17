لينك eduserv.cairo.gov.eg نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024 من وزارة التعليم

لينك نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الراهنة، وذلك بسبب اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج الخاصة باختبارات هذه الصفوف الدراسية، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم أنه في الوقت الحالي يتم الانتهاء من أعمال التصحيح وبمجرد اعتماد الدرجات سيتم نشرها على بوابة التعليم الأساسي، حتى يستطيع الطالب البحث عن نتيجته بالاسم أو رقم الجلوس.

لينك نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024

بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج يستطيع الطلاب الاستعلام عنها بشكل مجاني من خلال لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024 ، حيث توفر الوزارة هذا الرابط للطلاب حتى يتمكنوا من الاطلاع على نتائجهم عن طريق كشف يحمل اسم الطالب والطالبة ويتضمن رقم جلوسه وبيان بجميع درجاته في كل المواد بالألوان التي تشير إلى المعدل ونسبة النجاح التي حصل عليها، وأوضح دلالة هذه الألوان فيما يلي:

اللون الأزرق معناه أن الطالب متفوق وحصل على نسبة 85 % إلى 100 %.

اللون الاخضر يعني ان مستوى الطالب جيد وأنه حصل على معدل يتراوح من 65 % ل 84%.

اللون الأصفر فيدل على أن الطالب مستواه متوسط ويحتاج للمزيد من الاهتمام والدعم وان معدل درجاته يتراوح من 50 % الى 64 %.

اما اللون الاحمر يعني ان الطالب مستواه ضعيف جدا وانه رسب حيث إنه حصل على درجات أقل من 50 %.

الاستعلام عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

عن طريق لينك نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 يمكن الاستعلام عن النتائج فور الإعلان الرسمي عن ظهورها، وذلك بعد اتباع هذه الخطوات: