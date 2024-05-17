“قدم تاني” اسباب رفض منحة البطالة الجزائر وكيفية التقديم عبر الموقع الرسمي anem.dz

منحة البطالة بالجزائر واحدة من أهم البرامج المقدمة من الحكومة الجزائرية للمواطنين من أجل التغلب على الحياة الاقتصادية الصعبة، ولهذا أعلنت الحكومة مجموعة من أسباب رفض منحة البطالة الجزائر مع توضيح كيفية التقديم والشروط اللازمة للحصول على الدعم المقدم من أجل ضمان وصول الدعم للمستحقين وضمان حياة كريمة للمواطنين، ولمعرفة المزيد حول منحة البطالة بالجزائر يمكنكم متابعة المقال التالي.

اسباب رفض منحة البطالة الجزائر

أوضحت الجهات المعنية بالجزائر عن اسباب رفض منحة البطالة الجزائر والتي جاءت نتيجة عدم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها والتي ترجع إلى الأسباب الآتية:

عدم الحصول على الجنسية الجزائرية.

بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإقامة الكاملة على الأراضي الجزائرية.

عمر المتقدمة يقل عن 19 عاماً أو يتجاوز 40 عاماً.

إذا أثبت أن المتقدم لدية عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص فلا يحصل على المنحة المقدمة.

في حالة عدم تسجيل المتقدم في منحة البطالة التابعة للشؤون الاجتماعية بالجزائر.

كما يتم رفض طلب الحصول على المنحة في حالة تقديم إحدى البيانات المطلوبة بطريقة غير صحيحة.

إذا تم إثبات وجود سجل تجاري لن يتم قبول الطلب.

في حالة وجود دخل شهري ثابت للمتقدم يتم رفض منحة البطالة.

كيفية التقديم في منحة البطالة بالجزائر

يمكنكم التقديم على منحة البطالة بالجزائر والحصول على الدعم المقدم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى منصة الوكالة الوطنية.

انقر على أيقونة تسجيل دخول.

اضغط على أيقونة منحة البطالة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على أيقونة إرسال.

سوف يتم دراسة الطلب من الجهات المعنية ويتم الرد بالقبول أو الرفض.

الفئات المستحقة منحة البطالة

أوضحت الجهات المعنية الفئات المستحقة منحة البطالة بالجزائر من أجل التأكد من وصول الدعم للمستحقين، وجاءت الفئات على النحو التالي: