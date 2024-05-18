ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج الهوية الوطنية لأول مرة وشروط قبول الصورة الشخصية؟ الأحوال المدنية توضح

وضحت هيئة الأحوال المدنية داخل المملكة العربية السعودية الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية للمرة الأولى 1445، فقد حرصت الهيئة على تسهيل خطوات الاستعلامات من خلال خدمات الكترونيه من خلالها يتم تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدارها لأول مرة أو تقديم طلب بدل فاقد أو حجز موعد لاستلام البطاقة أو الاستعلام عن شروط وخطوات التجديد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الهوية الوطنية لأول مرة 1445

هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية للأطفال في المملكة العربية السعودية لأول مرة وهي كالآتي:

ملء استمارة بطاقة الهوية الشخصية التي توفرها الهيئة من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.

عدد 2 صورة شخصية حديثة على أن تكون مقاس 4*6.

إجراء الفحص الطبي من خلال وزارة الصحة مع إرفاق إقرار خطي من قبل الطرف المعني بذلك.

تقديم أصل سجل والد الطفل ونسخة منه.

إذا كان والد الطفل متوفى فيتم إرفاق صورة من شهادة الوفاة، بالإضافة إلى إرفاق مستند يشتمل على حصر الإرث.

ضرورة وجود تعريف إلكتروني من أحد الوالدين في منصة أبشر.

شروط قبول الصورة الشخصية الهوية الوطنية 1445

وضحت الأحوال المدنية السعودية أبرز شروط قبول الصورة في بطاقة الهوية الوطنية حيث يتطلب الأمر الوضوح الشديد والتوافق مع الشروط التالية حتى يتم قبول الطلب بشكل مباشر دون ملاحظات: