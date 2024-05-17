بجودة عالية الدقة .. تردد قناة ماجد كيدز للأطفال الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
في عالم البرامج الموجهة للأطفال في الوطن العربي، تعتبر قناة ماجد واحدة من أبرز الوجهات المتميزة وما يميزها هو التزامها بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مبتكر ومتنوع، ويلبي احتياجات الصغار ويساهم في تطوير مهاراتهم ومعارفهم، وتأسست قناة ماجد لتكون نافذة على عالم البرامج الجذابة والمفيدة للأطفال. فهي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتثقيفية التي تلهم الأطفال وتساعدهم على اكتساب مهارات جديدة بطريقة ممتعة وفي هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة ماجد على الأقمار الصناعية وكيفية ضبطه على جهازك لتتمكن من الاستمتاع بمحتواها القيم والمتميز.
تردد قناة ماجد كيدز نايل سات 2024
فيما يتعلق بتردد قناة ماجد الجديد للأطفال على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات:
- للجودة القياسية (SD) على نايل سات:
- التردد: 11526
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 7/8
للجودة العالية (HD) على نايل سات:
- التردد: 11411
- معدل الترميز: 30000
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
أما على قمر عرب سات:
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
يمكن للمشاهد ضبط استقبال قناة ماجد الجديد للأطفال عبر هذه الأرقام على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وتقدم القناة محتوى فريد للأطفال من دولة الإمارات العربية المتحدة.
خطوات تنزيل تردد قناة ماجد للأطفال
تحميل تردد قناة ماجد للأطفال في عام 2024 يتطلب اتباع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل التلفاز وجهاز الاستقبال الخاص بك.
- استخدم جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى قائمة الإعدادات.
- اختر خيار “الضبط” ثم “التركيب” من القائمة.
- ابحث عن خيار “إضافة قمر صناعي” وحدده.
- ستحتاج إلى إدخال التردد المناسب لقناة ماجد للأطفال في عام 2024 ويرجى التحقق من المصادر الموثوقة للحصول على التردد الصحيح ضمن الفترة الزمنية المحددة.
- بعد إدخال التردد، ستحتاج إلى تسجيل معدل الترميز المناسب ويمكن العثور على هذه المعلومات في المصادر الموثوقة أيضًا.
قد تحتاج أيضًا إلى تحديد الاستقطاب المناسب، والذي يمكن العثور عليه في المصادر الموثوقة أيضًا.
- بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “البحث” أو أي زر مشابه للبدء في عملية البحث عن القنوات.
- انتظر بضع ثوان حتى يكتمل عملية البحث ويتم تحميل قناة ماجد للأطفال في عام 2024 على جهاز الاستقباالخاص بك.