بجودة عالية الدقة .. تردد قناة ماجد كيدز للأطفال الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

في عالم البرامج الموجهة للأطفال في الوطن العربي، تعتبر قناة ماجد واحدة من أبرز الوجهات المتميزة وما يميزها هو التزامها بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مبتكر ومتنوع، ويلبي احتياجات الصغار ويساهم في تطوير مهاراتهم ومعارفهم، وتأسست قناة ماجد لتكون نافذة على عالم البرامج الجذابة والمفيدة للأطفال. فهي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتثقيفية التي تلهم الأطفال وتساعدهم على اكتساب مهارات جديدة بطريقة ممتعة وفي هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة ماجد على الأقمار الصناعية وكيفية ضبطه على جهازك لتتمكن من الاستمتاع بمحتواها القيم والمتميز.

تردد قناة ماجد كيدز نايل سات 2024

فيما يتعلق بتردد قناة ماجد الجديد للأطفال على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات:

للجودة القياسية (SD) على نايل سات:

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

للجودة العالية (HD) على نايل سات:

التردد: 11411

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أما على قمر عرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يمكن للمشاهد ضبط استقبال قناة ماجد الجديد للأطفال عبر هذه الأرقام على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وتقدم القناة محتوى فريد للأطفال من دولة الإمارات العربية المتحدة.

خطوات تنزيل تردد قناة ماجد للأطفال

تحميل تردد قناة ماجد للأطفال في عام 2024 يتطلب اتباع الخطوات التالية: