فاتحة خير على المواطنين.. تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه من الحكومة بصورة البطاقة وعقد الإيجار.. خلاص مشروعك هيتحقق

تمويل مشروع فاتحة خير، بنك ناصر الاجتماعي قام بطرح برنامج مميز جدًا لدعم المشروعات الصغيرة إيمانًا منه بأهمية دعم الشباب ومساندة مشاريعهم، وفي الساعات القليلة الماضية تم الإعلان عن طرح مشروعك الجديد المعروف باسم فاتحة خير لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، ويأتي هذا المشروع المميز ليستكمل جهود البنك المستمرة في تعزيز القدرة المالية وتوفير فرص مميزة للشباب تجعلهم قادرين على بناء مستقبلهم وتحقيق كفاءة ذاتية وبالتالي تحسين ورفع مستوى المعيشة الخاص بهم .

ما هو مشروع فاتحة خير

فاتحة خير هو مشروع تمويلي متميز يقدمه بنك ناصر الاجتماعي لدعم المشروعات المتناهية في الصغر بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، و يتميز هذا المشروع بشروطه الميسرة وسهولة الإجراءات، مما يجعله الخيار الأمثل لجميع الشباب في بداية أعمالهم.

كيف تحصل على فاتحة خير

للحصول على فاتحة خير ، عليك التوجه إلى أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي وتقديم الأوراق المطلوبة، والتي تشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول.

شهادة ميلاد وذلك للتأكد من سن المتقدم.

تقديم أعلى شهادة دراسية حصل عليها المتقدم.

تقديم سجل تجاري للمشاريع القائمة.

دراسة جدوى للمشروع في حالة بدء مشروع جديد.

كشف حساب بنكي وذلك لإثبات الحالة المادية للمتقدم.

تقديم ضمانات القرض وهي عبارة عن عقود ملكية أو ضامن.

مميزات تمويل فاتحة خير

يمتلك هذا الدعم المادي مجموعة من المميزات: