NOW “سجل حالا الان” رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 moi.gov.iq والشروط المطلوبة

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، أصبح أسهل بفضل الرابط الإلكتروني المباشر الذي أطلقته وزارة الداخلية، هذا الرابط يتيح للمواطنين حجز بطاقاتهم دون الحاجة إلى زيارة المقرات الرئيسية، مما يعزز من مستوى الراحة ويوفر الوقت والجهد، تماشيا مع رؤية الحكومة العراقية في تحويل الخدمات الحكومية إلى أنظمة رقمية، فإن هذه الخطوة تعكس التزامها بتطوير وتحسين تجربة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم الإدارية بوسائل تكنولوجية حديثة وفعالة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مؤخرا، عن إطلاق خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر الإنترنت، بهدف تسهيل الوصول للمواطنين، وتجنب التكدسات في المكاتب الحكومية، تعد البطاقة الوطنية الموحدة وثيقة رسمية معتمدة تستخدم في العديد من الأغراض، بما في ذلك التنقل بين المحافظات، مما يجعلها ضرورية لجميع المواطنين يتوقع أن يشهد النظام الجديد إقبالا كبيراً من المواطنين، الذين يبحثون عن سبل تسهيل إجراءاتهم الإدارية دون مشقة الانتظار والازدحامات.

استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية

على خطى التطور التكنولوجي، قدمت الحكومة العراقية خدمة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة، وذلك عبر موقعها الرسمي، يمكن للمواطنين الآن حجز بطاقاتهم دون الحاجة للذهاب شخصيا إلى المكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحويل خدماتها إلى الخدمات الرقمية، مما يعزز من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية.

شروط حجز البطاقات الوطنية الموحدة في العراق 2024

لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، يتوجب على الراغبين تلبية مجموعة من الشروط المحددة من قبل وزارة الداخلية، يجب أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا وألا يتجاوز عمره 18 عاما، وأن يكون مسجلاً في مديرية الشؤون للبطاقة الوطنية، كما يتعين عليه إتمام إجراءات الحجز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

تم إطلاق رابط إلكتروني جديد عبر موقع وزارة الداخلية العراقية، لحجز بطاقاتها الوطنية الموحدة 2024، يمكن للمواطنين حجز البطاقات باتباع هذه الخطوات: