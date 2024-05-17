“ابشروا بالنجاح” نتيجة الصف الثاني الاعدادي كل المحافظات وتوزيع الدرجات لكل المواد

يملأ الخوف والقلق أولياء الأمور والطلاب وهم في انتظار الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي كل المحافظات، وخاصة بعد الانتهاء من امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني على مستوى محافظات الجمهورية بأمان خلال الأسبوع الماضي والتي تمت مرحلة الاختبارات من يوم 8 وحتى 14 مايو 2024 ولمعرفة المزيد حول نتيجة الطلاب يتوجب متابعة المقال التالي.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي كل المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي كل المحافظات والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة التي لا تتعدى الأسبوع المقبل، كما أوضحت الوزارة أنه فور الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات في المدرسة ورصد الدرجات وعمل النموذج الخاص بالنتيجة يتم الإعلان عنها على مستوى المدرسة دون الانتظار الإعلان على مستوى المحافظة، ولهذا يتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة من خلال الذهاب إلى المدرسة أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي.

انقر على أيقونة سنوات النقل.

اختر العام الدراسي ومنها حدد المرحلة التعليمية.

قم بتحديد الصف الثاني الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني.

انقر على أيقونة عرض النتيجة.

وبهذا تظهر جميع الدرجات الخاصة بالطالب.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي والتي جاءت على النحو التالي: