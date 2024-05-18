ندخل الآن معكم إلى عالم كرة القدم مع نهائي عمالقة القارة، موعد مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع للفريقين 2024، فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، يسعى إلى الفوز بلقب قاري جديد، حيث يستعد لمواجهة فريق الترجي التونسي في مباراة الذهاب ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى الفريقين إلى إقتناص اللقب من خلال المباراة الأولى وتسهيل مهمة مباراة العودة.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص نهائي عمالقة القارة، موعد مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي المصري والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق الثامن عشر من مايو الجاري الساعه 10 مساءا، وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات بين سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة.

التشكيل المتوقع للأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق ذكره على نهائي عمالقة القارة، موعد مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا نصل بكم الآن للتعرف على التشكيلة المتوقعة للفريقين 2024، وأما عن التشكيل المتوقع للفريقين فيتمثل في:

أولا التشكيل المتوقع للأهلي المصري:

في حراسة المرمى : مصطفى شوبير.

في خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – علي معلول.

في خط الوسط : عمرو السولية – أكرم توفيق – أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم : وسام أبو علي – بيرسي تاو – حسين الشحات.

ثانيا التشكيل المتوقع للترجي التونسي: