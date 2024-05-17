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أحلى واخف طريقة عمل البريوش الحلو بخطوات سهلة بمذاق لا يقاوم
بدأ البريوش في الآونة الأخيرة بالظهور بقوة حيث أصبح واحداً من أكثر المعجنات الفرنسية شعبية وتفضيلاً لدى الجميع فهذا المخبوز الشهي يتميز بمذاق رائع ونكهة محببة للصغار والكبار على حد سواء، ويعود ذلك إلى مجموعة الصفات المميزة للبريوش، كونه وجبة سريعة وخفيفة وسهلة التحضير، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية لذلك، لم يعد اقتناء البريوش مقتصراً على شرائه من الأفران والمخابز، بل باتت الكثير من الأمهات يفضلن تحضيره في المنزل بسهولة وبتكلفة بسيطة في هذا المقال، وسنتناول بالتفصيل طريقة عمل البريوش المنزلي باستخدام مكونات متوفرة بسهولة وخطوات مضمونة للحصول على نتيجة مثالية تضاهي المنتج الجاهز.
طريقة عمل البريوش
هناك مجموعة من المكونات والخطوات لتحضير البريوش الهش بالسكر في المنزل:
المكونات:
- كيلو دقيق
- كوب سكر
- 2 كوب حليب دافئ
- نصف كوب زيت
- ملعقة ونصف كبيرة خميرة فورية
- ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 2 بيضة
- فانيليا
طريقة التحضير:
- في وعاء، يتم نخل الدقيق ثم إضافة السكر، الملح، الخميرة والبيكنج بودر.
- تُقلب جميع المكونات مع بعضها ثم إضافة البيض والفانيليا السائلة ثم الحليب الدافئ تدريجياً على أربع مراحل مع التقليب في كل مرحلة.
- يتم إضافة الزيت بحيث يغطي العجينة جيداً للحصول على عجينة طرية ومطاطية.
- توضع عجينة البريوش في طبق مدهون بالزيت وتغطى لمدة ربع ساعة حتى تختمر وتتضاعف.
- بعد الاختمار، تفرد العجينة على شكل اسطواني وتُقطع إلى 20 قطعة.
يتم برم كل قطعة ولفها على شكل البريوش الجاهز.
- توضع قطع البريوش في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق الزبدة، ثم تترك لتستريح لمدة 30 دقيقة.
- تدهن الوجه بالحليب وترش بالسكر ثم توضع الصينية في فرن مسخن مسبقاً على درجة 200 درجة لمدة 12-16 دقيقة حتى يحصل البريوش على اللون الذهبي.
- بمجرد الانتهاء يتم إخراج البريوش من الفرن وتقديمه.