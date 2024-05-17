أحلى واخف طريقة عمل البريوش الحلو بخطوات سهلة بمذاق لا يقاوم

بدأ البريوش في الآونة الأخيرة بالظهور بقوة حيث أصبح واحداً من أكثر المعجنات الفرنسية شعبية وتفضيلاً لدى الجميع فهذا المخبوز الشهي يتميز بمذاق رائع ونكهة محببة للصغار والكبار على حد سواء، ويعود ذلك إلى مجموعة الصفات المميزة للبريوش، كونه وجبة سريعة وخفيفة وسهلة التحضير، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية لذلك، لم يعد اقتناء البريوش مقتصراً على شرائه من الأفران والمخابز، بل باتت الكثير من الأمهات يفضلن تحضيره في المنزل بسهولة وبتكلفة بسيطة في هذا المقال، وسنتناول بالتفصيل طريقة عمل البريوش المنزلي باستخدام مكونات متوفرة بسهولة وخطوات مضمونة للحصول على نتيجة مثالية تضاهي المنتج الجاهز.

طريقة عمل البريوش

هناك مجموعة من المكونات والخطوات لتحضير البريوش الهش بالسكر في المنزل:

المكونات:

كيلو دقيق

كوب سكر

2 كوب حليب دافئ

نصف كوب زيت

ملعقة ونصف كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 بيضة

فانيليا

طريقة التحضير: