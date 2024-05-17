وداعا لفشل الكيك.. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة اللي قلبت السوشيال ميديال اول ماعملتها في البرنامج ناجحه جدا بدون ماتهبط لجميع أنواع التورتات

لتحضير الكيكة الاسفنجية الهشة في المنزل بكل سهولة، تعد الكيكة الاسفنجية الهشة خيارا مثاليا لتحضير التورتات والجاتوهات، في المناسبات الخاصة دون الحاجة للشراء الجاهز بأسعار مرتفعة، إنها تتميز بقوامها الناعم والهش وطعمها اللذيذ الذي يمكن تعديله حسب الرغبة، بإضافة مختلف الحشوات والكريمات، ضبط هذه المقادير بدقة يساهم في تحقيق النجاح، عند إعداد الكيكة الاسفنجية، التي تستخدم في صنع التورتات بكل سهولة ونجاح.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة

إليك طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية الهشة، وهي نوع من الكيك الخفيف والمحبب للكثيرين، تتميز الكيكة الإسفنجية بقوامها الهش والناعم، وهي من بين أشهر أنواع الكيك حول العالم، سنستعرض في هذه المقالة الخطوات الأساسية لتحضيرها بنجاح، مع بعض النصائح للحصول على نتائج مثالية.

لتحضير الكيكة الاسفنجية تحتاج إلى المقادير التالية:

– كوب دقيق أبيض خاص بتحضير الحلويات

– كوب سكر

– خمس بيضات

– نصف كوب ماء مغلي

– ملعقة صغيرة باكينج بودر

– رشة ملح

– ملعقة صغيرة فانيليا

– ملعقة كبيرة خل أبيض

خطوات التحضير: