وداعا لفشل الكيك.. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة اللي قلبت السوشيال ميديال اول ماعملتها في البرنامج ناجحه جدا بدون ماتهبط لجميع أنواع التورتات
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة
لتحضير الكيكة الاسفنجية الهشة في المنزل بكل سهولة، تعد الكيكة الاسفنجية الهشة خيارا مثاليا لتحضير التورتات والجاتوهات، في المناسبات الخاصة دون الحاجة للشراء الجاهز بأسعار مرتفعة، إنها تتميز بقوامها الناعم والهش وطعمها اللذيذ الذي يمكن تعديله حسب الرغبة، بإضافة مختلف الحشوات والكريمات، ضبط هذه المقادير بدقة يساهم في تحقيق النجاح، عند إعداد الكيكة الاسفنجية، التي تستخدم في صنع التورتات بكل سهولة ونجاح.
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة
إليك طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية الهشة، وهي نوع من الكيك الخفيف والمحبب للكثيرين، تتميز الكيكة الإسفنجية بقوامها الهش والناعم، وهي من بين أشهر أنواع الكيك حول العالم، سنستعرض في هذه المقالة الخطوات الأساسية لتحضيرها بنجاح، مع بعض النصائح للحصول على نتائج مثالية.
لتحضير الكيكة الاسفنجية تحتاج إلى المقادير التالية:
– كوب دقيق أبيض خاص بتحضير الحلويات
– كوب سكر
– خمس بيضات
– نصف كوب ماء مغلي
– ملعقة صغيرة باكينج بودر
– رشة ملح
– ملعقة صغيرة فانيليا
– ملعقة كبيرة خل أبيض
خطوات التحضير:
- في وعاء كبير، نخل الدقيق والباكينج بودر، ونضيف الملح، ثم نقوم بمزج المكونات جيدا حتى تتجانس.
- في وعاء آخر منفصل، نضع صفار البيض ونضيف السكر، ثم نخفق المكونات جيدا باستخدام خلاط كهربائي حتى يذوب السكر وتتجانس الخليط.
- نضيف الماء المغلي إلى خليط صفار البيض والسكر، ثم نضيف الفانيليا، ونخفق المكونات مرة أخرى حتى يتكون خليط سائل ناعم.
- نضيف الخليط السائل تدريجيا إلى وعاء خليط الدقيق مع التحريك المستمر حتى يتكامل الخليط تماما.
- في وعاء عميق آخر، نضع بياض البيض ونخفقه بمضرب يدوي كهربائي، حتى يصبح ذا قوام هش وفاتح اللون.
- نضيف بياض البيض المخفوق إلى خليط الكيك برفق مع التقليب حتى يتمازج المزيج بالكامل.
- نحضر صينية للفرن وندهنها بالزيت ونرشها بالدقيق، ثم نصب خليط الكيك فيها بالتساوي.
- نسخن الفرن إلى درجة حرارة متوسطة، ثم نضع الصينية في الفرن المسخن ونخبز الكيكة لمدة 40-45 دقيقة أو حتى تنضج تماما، يجب عدم فتح الفرن خلال هذا الوقت لتجنب هبوط الكيكة.
- بعد التأكد من نضجها باستخدام عود خشبي أو سكين، نخرج الكيكة من الفرن ونتركها جانبًا حتى تبرد تماما.
- بعد أن تبرد تماما، يمكننا تزيين الكيكة وتقطيعها حسب الرغبة قبل تقديمها بالهناء والشفاء.