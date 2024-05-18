حملهم pdf علي فونك.. نتائج الثالث متوسط “البصرة + كركوك + بغداد + …” كل المحافظات موقع وزارة التربية

هناك الكثير من الأسر العراقية ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الثالث المتوسط للعام الدراسي،2024 حيث أن هذه النتائج مصيرية فهي تحدد مستقبل الأبناء، وبعد حالة الترقب والتساؤل عن النتيجة قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان أن نتائج الطلاب في مرحلة الفرز والمراجعة وأنها سوف تصبح متاحة خلال الفترة المقبلة بمجرد اعتمادها، فقد انتهى التصحيح في أغلب المحافظات العراقية، تابعوا معنا لمعرفة كيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العراقية أنه الآن يتم مراجعة وفرز النتائج الخاصة للصف الثالث المتوسط بالعراق وذلك طبقاً للجدول المحدد مسبقا، حيث أن الوزارة تحرص على جعل النتائج متاحة أمام الطلاب وكذلك أولياء الأمور بشكل ميسر عبر إتاحة الاستعلام الإلكتروني، فهو يوفر الوقت والجهد وكذلك لتجنب حدوث الازدحام عند إعلان نتائج الثالث المتوسط بالمدارس ويتم الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم بالعراق كما سوف تعرض النتيجة عبر موقع نتائجنا الذي يتميز بأنه ذات واجهة استخدام سهلة تتيح الاستعلام عن كافة النتائج بمنتهى اليسر والسهولة.

بعد انتهاء امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط تساءل الكثير من الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات العراقية وكذلك أولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن النتيجة واستخراجها بمنتهى السهولة دون أي صعوبات وذلك من خلال موقع نتائجنا وتتلخص طريقة الحصول على النتيجة في الخطوات الآتية:

انتقل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

اضغط فوق المربع الذي يشير إلى أنك لست روبوت وذلك بهدف التأكيد على الهوية البشرية لك.

اختر أيقونة نتائج الطلاب ضمن القائمة الرئيسية.

اضغط فوق أيقونة الاستعلام عن النتيجة ثم اختر الثالث المتوسط أو مرحلة السادس الإعدادي.

حدد المحافظة التي تعيش بها ضمن القائمة المتوفرة أمامكم.

قم بالضغط فوق تحميل في حالة لم يتم الإعلان عن النتيجة في المحافظة التي تعيش بها.

انتظر دقائق معدودة حتى تتمكن من تنزيل كافة الكشوف على هاتفك وذلك بصيغة pdf.

ثم قم بالبحث عن اسم الطالب حتى تتعرف على درجاته في جميع المواد الدراسية ومجموعة الكلي.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط pdf

يمكن لأي من الطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بمنتهى السهولة من خلال الدخول إلى رابط موقع وزارة التعليم العراقية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: