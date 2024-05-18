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“950 ألف دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف بشرى سارة بخصوص الرواتب الجديدة mof.gov.iq

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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