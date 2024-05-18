“950 ألف دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف بشرى سارة بخصوص الرواتب الجديدة mof.gov.iq

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، مؤخرا أصدر مجلس الوزراء العراقي قرار هام برفع رواتب الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية المختلفة وذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين دخل المواطن ومساعدته على عيش حياة كريمة يتمكن فيها من تلبية احتياجاته ومتطلبات أسرته دون أن يحمل أي أعباء مادية تثقل كاهله، وقد أدخل هذا القرار السرور على الملايين من أبناء الشعب، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة، ورابط الاستعلام عن الرواتب على الانترنت.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تفاصيل القرار الأخير لزيادة رواتب الموظفين والذي سيستفيد منه قطاع عريض من الشعب العراقي، وقد أصدرت وزارة المالية بيانا ترد فيه على التساؤلات وتوضح فيه كل ما يخص القرار، حيث أعلنت الوزارة عن وصول نسبة الزيادة الى نسبة خمسون بالمائة، وأن الزيادة سيتم صرفها بداية من شهر مايو للعام 2024، وقد تزيد هذه الزيادة أو تنقص حسب الدرجة الوظيفية للموظف وعدد سنوات الخبرة، وسنستعرض لكم في السطور التالية سلم الرواتب الجديد : موظفي الدرجة العاشرة سيصرفون راتب قدره 650 الف دينار عراقي بعد الزيادة الأخيرة.

أما موظفي الدرجة التاسعة فستصل رواتبهم بعد الزيادة الى 727.5 الف دينار عراقي.

موظفي الدرجة الثامنة سيكون راتبهم بعد الزيادة قدره 819 الف دينار عراقي.

الموظفين بالدرجة الاولى سيحصلون على راتب يقدر بمليون ومائة الف دينار عراقي بعد الزيادة الأخيرة. الاستعلام عن رواتب الموظفين تتيح وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزيادة وأي تفاصيل اخرى متعلقة بالراتب الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية من هنا.

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