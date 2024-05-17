بسكوت تويكس ألذ من الأصلي.. طريقه عمل بسكوت التويكس في البيت بأسهل واسرع طريقه وبنفس طعم الجاهز

بسكوت التويكس في البيت طريقة سهلة ولذيذ، هو من أشهر أنواع البسكويت الذي يحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين الأطفال والكبار على حد سواء، يمكنك تحضير بسكوت التويكس بسهولة في منزلك، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، والاستمتاع بطعمه الرائع الذي يشبه البسكوت الجاهز في الأسواق، فيما يلي طريقة سهلة لتحضير بسكوت التويكس في المنزل، يمكنك الاستمتاع ببسكوت التويكس اللذيذ والمثالي، لجميع أفراد العائلة في أي وقت تشاء. جربيه اليوم واستمتعي بالنكهة الرائعة والمذاق الشهي.

طريقة عمل بسكوت التويكس في البيت

بسكويت تويكس هو من الحلويات المفضلة لدى الجميع، سواء كانوا كبارا أو صغارا، يتميز هذا البسكويت بطعمه الرائع وقوامه المميز، مما يجعله مثالياً لأي وقت وأي مناسبة، إذا كنت ترغب في تحضير بسكويت تويكس في المنزل، إليك طريقة سهلة وشهية لتحقيق ذلك.

مكوناته وطريقة التحضير

بسكوت التويكس هو وصفة بسيطة ولذيذة يمكن تحضيرها في المنزل، باستخدام مكونات قليلة وسهلة الحصول عليها، إليك قائمة المكونات وطريقة التحضير:

– 100 جرام زبدة، عند درجة حرارة الغرفة

– 40 جرام سكر بودرة

– نصف بيضة، عند درجة حرارة الغرفة

– ملعقة صغيرة فانيليا

– 200 جرام دقيق

– 3 جرام بيكنج بودر

مكونات الحشو:

– مربي الكراميل

– 200 جرام شوكولاتة حليب

خطوات تحضير بسكويت التويكس في المنزل: