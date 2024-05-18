مسابقة المليون دولار.. أكسب الآن مع مصطفى الأغا الحلم أو Dream الخطوات وأرقام الأشتراك 2024
أكسب معنا بضغطة زر مسابقة الحلم
نضع بين ايديكم الآن كل ما يخص مسابقة المليون دولار، أكسب الآن مع مصطفى الأغا الحلم أو Dream الخطوات وأرقام الأشتراك 2024، تم فتح باب التسجيل في مسابقة الحلم مجاناً لهذا الشهر، 2024، احتفالاً باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، تُعَدُّ مسابقة الحلم فرصةً للمواطنين العرب لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، حيث يتاح للمشتركين فرصة الفوز بجوائز مالية مغرية من خلال السحوبات، تتميز المسابقة بشعبيتها وانتشارها الواسع في جميع أنحاء الوطن العربي، في هذا المقال، سنقدم طريقة التسجيل في مسابقة الحلم مجاناً عبر موقعنا الإخباري.
مسابقة المليون دولار مع مصطفى الأغا الحلم أو Dream الخطوات 2024
نصل بكم الآن إلى القول الفصل للتعرف على مسابقة المليون دولار، أكسب الآن مع مصطفى الأغا الحلم أو Dream الخطوات 2024، فلكي تتمكن من الإشتراك في المسابقة يجب عليك إتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي :
- في بداية العملية، يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول إلى الرقم المخصص لبلدك، ويجب أن تحتوي هذه الرسالة على كلمة “حلم” أو “Dream”.
- بعد ذلك، يتعين على المشترك القيام بالإجابة على جميع الأسئلة التي ستُطرحها المسابقة.
- يجب أن يكون المشترك متأكداً من الإجابة بشكل صحيح، حيث أن الإجابات الخاطئة قد تؤدي إلى فقدان الفرصة في الفوز.
أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم او dream
وبعد ان تعرفتم من خلال ما سبق على مسابقة المليون دولار، أكسب الآن مع مصطفى الأغا الحلم أو Dream الخطوات نصل الآن بكم إلى أرقام الأشتراك في مسابقة الحلم 2024، فلكي تتمكن من إرسال رسالة المسابقة يجب عليك معرفة الرقم الخاص ببلدك ونذكر منها ما يلي:
- في الأردن، يمكنك إرسال الرسالة إلى الرقم 988808.
- في الإمارات العربية المتحدة إلى الرقم 6070.
- في تونس إلى الرقم 85819، وفي سوريا إلى الرقم 1555.
- أما في المملكة العربية السعودية، فهناك أرقام مختلفة حسب الشبكة، فعبر شبكة زين يمكنك إرسالها إلى الرقم 755505، عبر شبكة موبايل إلى الرقم 650444، وعبر شبكة ليبارا إلى الرقم 313131.
- في الكويت، يمكنك إرسالها إلى الرقم 4141.
- في مصر، تختلف الأرقام باختلاف كل شبكة، فعبر شركة فودافون يمكنك إرسالها إلى الرقم 95458 أو 95450، عبر شركة اتصالات إلى الرقم 95458 أو 95450، وعبر شركة أورانج إلى الرقم 95458 أو 95450، وعبر شركة وي إلى الرقم 95450 أو 95458.
- في البحرين، يمكنك إرسالها إلى الرقم 94000 من شبكة بتلكو، وإلى الرقم 98885 من شبكة فيفا.