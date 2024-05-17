اشتري النجم شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس بالتقسيط من جرير السعودية

اشتري الهاتف الخرافي شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس أفضل وأقوى هواتف شركة شاومي من جرير السعودية بالتقسيط على أربع دفعات، حيث يأتي الهاتف بشاشة أموليد منحنية الأطراف، وتصميم ممتاز بخامات راقية تأتي بظهر من الزجاج أو الجلد مع فريم بلاستيك، وكاميرات أمامية وخلفية تقدم تجربة تصوير جيدة، كما يدعم الهاتف شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس الـ 5G، وسوف نتعرف من خلال هذه المقال على سعر شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس

سوف نتعرف على سعر Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية وهو كما يلي:-

سعر الهاتف 1477.39 ريال سعودي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري للهاتف 369.13 ريال سعودي لمدة أربع أشهر من شركة تمارا وتابي.

يحتوي الهاتف على ضمان لمدة 24 شهر من الوكيل.

مواصفات Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

يمتلك الهاتف مواصفات ممتازة جعلته يحتل مكانه كبيرة بين الهواتف الرائدة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

المعالج من شركة ميدياتيك من نوع Dimensity 7200 Ultra بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G610 MC4 ذاكرة تخزين الهاتف تأتي بسعة 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الأولى بدقة 200 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلي فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش. الشاشة بشكل الثقب في منتصف الشاشة منحنية من الأطراف من نوع AMOLED وتأتي بمقاس 6.67 إنش. يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 بواجهة شاومي الـ MIUI 14 البطارية بحجم 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 120وات.

مميزات شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس

الهاتف يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضجيج والضوضاء أثناء الاستخدام، كما يدعم صوت ستريو عالي وممتاز، أما الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band، ويحتوي على بلوتوث يأتي بإصدار 5.3، كما يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى، ويدعم معظم مستشعرات التسارع والقرب سوفت وير والبوصلة والجيروسكوب، كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الجوال عن طريق بصمة الوجه، ويتوفر بألوان زاهية الأسود، الأبيض، والبنفسجي الفاتح، ويأتي مقاوم للماء بشهادة IP68.