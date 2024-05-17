مفاجأة من العيار الثقيل.. اكتشف علامات اختراق الواتس اب وخطوات تأمين حسابك

اختراق حسابات الواتساب يعتبر مشكلة خطيرة ويمكن أن يؤدي إلى تسريب المعلومات الشخصية والحساسة من بين علامات اختراق الواتس اب تغييرات غير معتادة في الحساب مثل تسجيل دخول غير متوقعة أو تغييرات في الإعدادات بعض طرق الحماية تشمل تفعيل خاصية التحقق الثنائي وعدم مشاركة معلومات الحساب مع أي شخص وتجنب فتح الروابط غير المعروفة كما يمكن استخدام برامج مضادة للاختراق وتحديث البرامج بانتظام للحفاظ على أمان الهاتف.

علامات تدل على تهكير حسابك في واتساب

هناك مجموعة من العلامات قد تشير إلى أن الهاتف المحمول قد تم اختراقه والتى من أهمها:

سماع صوت غريب أثناء المكالمات.

إعادة تشغيل الهاتف دون سبب واضح.

تعذر فتح بعض التطبيقات والبرامج.

ظهور فواتير مشتريات غير معروفة.

بطء جهاز الهاتف بشكل غير معتاد.

تفعيل خاصية تحميل التطبيقات من مصادر غير معروفة.

تحميل صفحات إنترنت ومواقع بشكل عشوائي.

ظهور الإعلانات المزعجة بشكل متكرر.

استقبال أو إرسال رسائل نصية غريبة.

تغيير طريقة عرض بعض المواقع الإلكترونية.

فتح مواقع ذات محتوى سيء بشكل تلقائي.

مواجهة انقطاعات غير عادية في بعض الخدمات.

كيفية تأمين حساب واتساب الخاص بك