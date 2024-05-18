موقع نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 في عموم مدارس المحافظات بدولة العراق.. درجات موادك كلها pdf
موقع نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 في عموم مدارس المحافظات بدولة العراق.. درجات موادك كلها pdf
وزارة التربية والتعليم في العراق كشفت مؤخرا عن الطريقة المناسبة من أجل معرفة نتائج الثالث متوسط الترم الثاني لهذا العام، وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية تعمل بشكل جدي من أجل توفير العديد من الخدمات بشكل الالكتروني حتي توفر الكثير من الوقت والجهد على جميع طلابها، ومن خلال موقعنا المتميز سوف نتعرف معكم على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع فتابعونا.
نتائج الثالث متوسط
منذ أيام قليلة قد تم الانتهاء من امتحان الثالث المتوسط الترم الثاني لهذا العام، ولهذا فإن الكثير من الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بشكل رسمي، وقد أكدت وزارة التربية العراقية من خلالها الموقع الخاص بالوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة
استخراج pdf موقع نتائجنا الثالث متوسط
يمكن لأي طالب او طالبه القيام بمعرفة النتيجة الخاصة به بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تمكنه من معرفة كل نتائج الثالث متوسط وهذه الخطوات هي:
- على الطالب الدخول اولا الى الموقع الخاص بوزارة التربية العراقي.
- قم بفتح الموقع وبعدها عليك اختيار مرحلة التعليم التي ترغب في معرفة النتيجة الخاصة بها وهي الثالث المتوسط.
- عليك الضغط على اختيار كلمه نتائج الثالث متوسط قم بكتابة اسمك بشكل صحيح في الخانة التي تظهر أمامك.
- بعدها قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.
- عليك كتابة المرحلة التعليمية الخاصة بك بعدها عليك القيام بتحديد المنطقة التي تعيش فيها.
- يجب على الطالب كتابة كافة البيانات التي يطلبها منه الموقع بصورة صحيحة حتى تظهر النتائج.
- اضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر امامك النتيجة الخاصة بك وبالتوفيق لجميع طلابنا.