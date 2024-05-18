موقع نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 في عموم مدارس المحافظات بدولة العراق.. درجات موادك كلها pdf

وزارة التربية والتعليم في العراق كشفت مؤخرا عن الطريقة المناسبة من أجل معرفة نتائج الثالث متوسط الترم الثاني لهذا العام، وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية تعمل بشكل جدي من أجل توفير العديد من الخدمات بشكل الالكتروني حتي توفر الكثير من الوقت والجهد على جميع طلابها، ومن خلال موقعنا المتميز سوف نتعرف معكم على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط

منذ أيام قليلة قد تم الانتهاء من امتحان الثالث المتوسط الترم الثاني لهذا العام، ولهذا فإن الكثير من الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بشكل رسمي، وقد أكدت وزارة التربية العراقية من خلالها الموقع الخاص بالوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة

استخراج pdf موقع نتائجنا الثالث متوسط

يمكن لأي طالب او طالبه القيام بمعرفة النتيجة الخاصة به بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تمكنه من معرفة كل نتائج الثالث متوسط وهذه الخطوات هي: