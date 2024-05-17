زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بمناسبة عيد الأضحى!.. حقيقة أم شائعة

تعد رواتب الموظفين في دولة العراق، من أكثر الأسس التي تشمل شريحة كبيرة من المواطنين في كافة محافظات العراق، بما تضمن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى أن هناك بعض الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة المالية العراقية، إلا أن بعض العاملين في الدولة، قاموا بتداول أنباء تُفيد بوجود زيادة جديدة بمناسبة دخول عيد الأضحى المبارك، سيتم العمل على توزيعها مع بداية الشهر المقبل، لتقوم وزارة المالية بالرد على كل هذه الشائعات، كما سنوضحها لكم في السطور التالية.

حقيقة توزيع زيادة في رواتب الموظفين

وأوضحت وزارة المالية العراقية، أن كل ما يتم تداوله حول وجود زيادة جديدة في رواتب الموظفين والعاملين في الدولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مع العلم أن صرف الشهر المقبل سيأتي بدون أي زيادات أو منح كما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة العراق، فضلاً عن أن الزيادة الوحيدة التي سيتم إضافتها هي الزيادة السنوية المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، ناهيك عن وجود بعض الزيادات الأخرى، لن لم يتم أخذ القرار فيها إلى الأن من قبل الجهات المعنية في الدولة.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين

يمكنك معرفة قيمة الراتب الصحيحة الموجهة للعاملين في الدولة، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-