عاجل!! الآن متاح رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني في مصر

عقب زيادة البحث خلال الفترة الماضية في مصر عن خطوات الاستعلام عن “نتائج” امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي، وذلك بعد انتهاء الامتحانات بشكل رسمي، لذا أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الحصول على النتائج بطريقة إلكترونية فور ظهورها وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث سنقوم من خلال الفقرات التالية استعراض رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب في الصف الأول الإعدادي.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي

هذا ويمكن من خلال الرابط التالي الاستعلام بعدة خطوات عن نتائج امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي:

الدخول إلى البوابة الرسمية لوزارة “التربية والتعليم”. اختيار خيار “التعليم الأساسي”. تحديد المرحلة التعليمية “الصف الأول الإعدادي”. عليك باختيار نتيجة “الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2024”. إدخال البيانات المطلوبة عن الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس. الضغط على زر “استعلام” لإظهار النتيجة مباشرةً.

جدير بالذكر أنه يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الحصول على النتيجة بالطريقة التقليدية من المدرسة، ولكن ذلك لن يتم قبل اعتماد النتيجة والإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني للصف الأول الإعدادي

كما سبق وان أشرنا فقد وفرت الجهات المعنية لجميع الطلاب وأولياء الأمور، إمكانية الاستعلام عن النتائج الخاصة بامتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي.