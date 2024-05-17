رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية
رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2024
في الساعات الأخيرة شهدت عمليات البحث ارتفاعا في جميع أنحاء العراق عن رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي دور اول عموم المحافظات، وأشارت وزارة التربية العراقية إلى اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لهذه الامتحانات من المتوقع أن يتم رصد درجات الطلاب قريبا وسيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي لنتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية في العراق وفيما يلي سنكشف عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الأول.
رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2024
يتوقع جميع الطلاب في العراق بفارغ الصبر ظهور نتائج الامتحانات للصف السادس الاعدادي الدور الأول في الساعات القليلة القادمة وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن جدول الامتحانات للدور الأول يشمل الجدول فترة الامتحانات التي تمتد من السبت الثامن من يونيو حتى الثلاثاء الثاني من يوليو 2024 للاستعلام عن نتيجة الامتحانات يجب اتباع الخطوات التالية:
- يجب على الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- بعد ذلك يتعين عليه النقر على أيقونة نتائج السادس الاعدادي الدور الأول.
- يتم بعد ذلك تسجيل جميع بيانات الطالب بشكل صحيح.
- يقوم الطالب بتحديد المحافظة التابع لها.
- ينقر على زر استعلام.
- بعد ذلك ستظهر نتيجة الطالب للدور الأول لعام 2024.
جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 العراق
أعلنت وزارة التعليم العراقية عن جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي لعام 2024 في العراق حيث من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 16 مايو. وفيما يلي جدول الامتحانات المقررة للصف السادس الاعدادي:
- يوم الأحد الموافق 12 مايو امتحان مادة التربية الدينية.
- يوم الاثنين الموافق 13 مايو امتحان اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو امتحان اللغة الإنجليزية.
- يوم الأربعاء الموافق 15 مايو امتحان الرياضيات.
- يوم الخميس الموافق 16 مايو امتحان مادة الاجتماعيات.
- يوم السبت الموافق 18 مايو امتحان مادة العلوم.
- يوم الأحد الموافق 19 مايو امتحان مادة اللغة التركمانية.