طريقة عمل البسكويت المالح بالجبنة والزعتر مقرمش ولذيذ أحلى من المخابز بكتير

البسكويت المالح بالجبنة والزعتر من أجمل المخبوزات سريعة التحضير ومكوناتها متوفرة بالمنزل تجعلك تقومي بإعدادها بكل سهولة، وهي من المخبوزات التي تقدم مع الشاي على وجبة الفطار، ونجد الأمهات يقومون بإعداده وتقديمه كوجبة غذائية متكاملة بدل من شراء المخبوزات التي تباع بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل البسكويت المالح بالجبنة والزعتر بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل البسكويت المالح بالجبنة والزعتر

يتكون البسكويت من بعض البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

200 جرام من الزبدة الطرية.

ربع كوب من النشا.

رشه ملح.

رشه فلفل.

نصف كوب جبنة رومي مبشور.

نصف كوب جبنة شيدر مبشور.

ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة صغيرة زعتر.

للوجه

ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة كبيرة سمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت المالح بالجبنة والزعتر بخطوات بسيطة بالمنزل:-

نحضر العجان الكهربائي ونضيف به الدقيق، والنشا، والملح، والفلفل، والبابريكا، والزعتر ونخلطهم مع بعض جيداً. ثم نضيف الزبدة ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض ونحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نضيف الجبن الشيدر الرومي المبشور ونخلط حتى تتكون عجينة متماسكة طرية سهلة التشكيل. نقوم بفرد العجينة بين ورقتين زبدة ثم تقطع مربعات متساوية ونضع على الوجه السمسم وحبة البركة.

طريقة تشكيل بسكويت المالح بالجبنة والزعتر

نقوم برص البسكويت في صينية مبطنة بورقة زبدة، ثم يوضع البسكويت في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 إلى 12 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم يخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وهنا.