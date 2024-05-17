تخفيض 25% لهؤلاء في التصالح في مخالفات البناء حسب قرارات الوزارة.. هو دا الخبر ولا بلاش

لقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح تخفيض 25% لهؤلاء في التصالح في مخالفات البناء، وذلك في حالة السداد الفوري مقابل التصالح وجاء هذا القرار وفقا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض المخالفات الخاصة بالبناء، وتقنين أوضاعها بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوافيكم باهم التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر .

تخفيض 25% لهؤلاء في التصالح في مخالفات البناء

قد قامت وزارة التنمية المحلية بتأكيد أن هذا التصالح الذي تم وهو تخفيض 25% لهؤلاء في التصالح في مخالفات البناء قد تم مؤخرا من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة من أجل تلقي طلبات التصالح، وفي خلال ستة أيام من العمل قد تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب من أجل التصالح ويعد هذا رقم كبير في وقت قياسي.

هنا تجدر الاشارة إلى أن تقديم طلبات التصالح قد تمت في جميع المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز، في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك منذ 7 مايو الماضي، ويعد هذا الملف من أهم الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة من أجل ضبط المنظومة العمرانية والبناء، وتسهيل الإجراءات على كل المواطنين.

شروط التصالح في مخالفات البناء 2024

يوجد بعض الشروط التي من خلالها يتم الموافقة على تخفيض 25% لهؤلاء في التصالح في مخالفات البناء، وهذا وفق المادة 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني و المنشآت الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري وهذه الشروط هي :