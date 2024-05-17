“نتائج 4 ابتدائي” استعلم نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

شهد هذا الوقت تساؤلات عديدة من قبل أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي في مصر حول نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2023 يذكر أن النتيجة ستكون حسب نظام التقديرات لا الدرجات، حيث ستستخدم أربعة ألوان: الأزرق للأعلى، والأخضر، والأصفر، والأحمر للأسفل. ويمكن استخراج نتيجة الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسي، مع تأكيد وزارة التربية على دقة التدقيق في علامات الطلاب قبل الإعلان عنها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوزارة. وأوضحت الوزارة أن نتائج الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي ستُعلن فقط في المدارس، وسيتم إعلان نتائج الطلاب في كل محافظة بشكل منفصل بمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات. سيتم رفع النتائج إلى المحافظ لِاعتمادها،وبالنسبة لكافة ادارات القاهرة فسوف يتم اعلانها عبر بوابة التعليم الاساسي.

نتائج الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2023

اعلنت محافظة القاهرة عن امكانية الحصول على نتائج الصف الرابع الابتدائي بالاسم والرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي فور اعتمادها من محافظ القاهرة ويمكن للطلاب والطالبات معرفة نتائجهم من خلال هذه الخطوات: