طريقة عمل الفطائر الاقتصادية اللذيذة بحشوة الجبنة طعمها حكاية

تستطيع ربات البيوت تحضير الفطائر الاقتصادية بحشوة الجبنة بدل من شراء الأطعمة السريع التي لا نعرف مصادرها، وهي من الأطعمة اللذيذة التي يقبل على تناولها الأطفال بشكل دائم، كما تتميز هذه الفطائر بحشوة الجبنة اللذيذة التي تعطي لها طعم رائع ورائحة شهية تفوح منها أثناء التسوية، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الفطائر الاقتصادية بحشوة الجبنة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الفطائر الاقتصادية بحشوة الجبنة

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي

2 وربع كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب زيت نباتي.

ذرة ملح.

كوب حليب سائل دافئ.

الحشو

كوب جبن عكاوي مبشور.

كوب جبن موزاريلا مبشور.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب سائل.

سمسم وحبة البركة.

طريقة العمل

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطائر الاقتصادية بحشو ة الجبنة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل

نقوم بتقليب الخميرة، والسكر ونضيف عليهم الحليب الدافئ ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع الخليط السابق في وعاء عميق ونضيف الدقيق والبيكنج بودر، والملح بالتدريج مع التقليب المستمر. بعد ذلك نضيف الزيت للعجين ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون عجينة ناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة ويتضاعف حجمها. بعد أن يتم التخمير نقوم بتقسيم العجينة إلي كرات متساوية الحجم، ثم نغطيها بفوطة نظيفة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح. نقوم بفرد كرات باليد حتى تأخذ شكل الدائرة، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الجبن العكاوي المبشور، وملعقة صغيرة من الجبن الموزاريلا المبشور. ثم نقوم بغلقها جيداً من الأطراف، نكرر نفس الخطوات السابقة مع باقي كرات العجين حتى تنتهي الكرات كلها.

طريقة تسوية الفطائر الاقتصادية بحشوة الجبنة

نقوم بوضع الفطائر في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، نغطي الفطائر بفوطة نظيفة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى، نخلط صفار البيض مع ملعقة الحليب ثم يدهن وجه الفطائر بالخليط ويرش بالسمسم وحبة البركة ، ثم تخبز الفطائر في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن وتترك جانبًا حتى تبرد ثم توضع في طبق التقديم وتقدم بألف هنا على وحبة العشاء.