“استقبل بجودة HD“ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار الصناعية 2024

تتربع قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرش المحتوى الثقافي والوثائقي في العالم العربي، منذ تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة عام 2009 ونجحت هذه القناة في إبهار المشاهدين بما تقدمه من برامج استثنائية تسلط الضوء على مختلف جوانب الطبيعة والثقافات حول العالم، وما يميز قناة ناشيونال جيوغرافيك هو تركيزها على الجودة والتميز في كافة مخرجاتها الإعلامية فبدلاً من الاكتفاء بتقديم المحتوى الثري والمتنوع، عملت القناة على المحافظة على مستوى عال من الإنتاج والتصوير والتحرير، لتضمن انسجام تجربة المشاهدة مع طموحات الجمهور العربي المتنامية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

National Geographic على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

National Geographic على القمر الصناعي النايل سات (جودة HD):

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 30000

الجودة: HD

National Geographic على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

كيفية إضافة قناة National Geographic إلى جهاز الاستقبال

هاك طريقة مفصلة لكيفية إضافة قناة National Geographic إلى جهاز الاستقبال الخاص بك: