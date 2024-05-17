“استقبل بجودة HD“ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار الصناعية 2024
تتربع قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرش المحتوى الثقافي والوثائقي في العالم العربي، منذ تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة عام 2009 ونجحت هذه القناة في إبهار المشاهدين بما تقدمه من برامج استثنائية تسلط الضوء على مختلف جوانب الطبيعة والثقافات حول العالم، وما يميز قناة ناشيونال جيوغرافيك هو تركيزها على الجودة والتميز في كافة مخرجاتها الإعلامية فبدلاً من الاكتفاء بتقديم المحتوى الثري والمتنوع، عملت القناة على المحافظة على مستوى عال من الإنتاج والتصوير والتحرير، لتضمن انسجام تجربة المشاهدة مع طموحات الجمهور العربي المتنامية.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
National Geographic على القمر الصناعي النايل سات:
- التردد: 12226
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD
National Geographic على القمر الصناعي النايل سات (جودة HD):
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 30000
- الجودة: HD
National Geographic على القمر الصناعي العرب سات:
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD
كيفية إضافة قناة National Geographic إلى جهاز الاستقبال
هاك طريقة مفصلة لكيفية إضافة قناة National Geographic إلى جهاز الاستقبال الخاص بك:
- افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- انتقل إلى خيار “تثبيت القنوات” أو “تنصيب القنوات يدوياً”.
- أدخل التردد المناسب لقناة National Geographic من القائمة التي قدمتها سابقًا على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم نايل سات، أدخل التردد 12226.
- حدد نوع الاستقطاب الصحيح، والذي هو “أفقي” في هذه الحالة.
- اضبط معدل الترميز المناسب، والذي يكون 27500 للإصدار SD أو 30000 للإصدار HD.
- ابدأ عملية البحث والتثبيت للقنوات الجديدة.
- بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة National Geographic في قائمة القنوات المتاحة.
- حدد القناة واضغط على زر الاختيار أو التأكيد لبدء مشاهدة البرامج الوثائقية الرائعة.